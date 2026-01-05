El cuarteto se instala en Carlos Paz con shows a lo largo del verano

Los shows de cuarteto se trasladan este verano a Villa Carlos Paz para ampliar la oferta cultural y musical de la temporada turística. Con presentaciones programadas durante enero y febrero, distintos teatros de la ciudad reciben a referentes del género y a propuestas orientadas al público familiar.

Uno de los principales escenarios será el Teatro Luxor, donde La Konga ofrecerá funciones todos los jueves desde el 8 de enero hasta el 27 de febrero. La banda se presentará en la sala ubicada en Avenida Libertad 211, con entradas disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro. En el mismo espacio, Valentino Merlo llegará el viernes 16 de enero para brindar un show pensado para toda la familia, en lo que será su primera presentación en ese escenario.

El Teatro Wo también se suma a la programación cuartetera con la presentación de La Monada. La banda cordobesa actuará los miércoles de enero y febrero en la sala de 9 de Julio 70, con un espectáculo orientado a públicos de todas las edades. Las entradas se pueden adquirir a través de Eden Entradas.

La propuesta se completa con un espectáculo infantil en el Teatro Zorba, donde Bandín, la primera banda de cuarteto destinada al público infantil, se presentará de jueves a sábado a las 21.00. El show incluye personajes como Capibara, Capibara Bebé, Kuromi y Labubu, combinando música, humor y baile. Las entradas están disponibles en www.tiq.com.ar.