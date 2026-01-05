Cuánto cuesta comer y tomar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026: los precios dentro del evento

Con el lema de celebrar a lo grande sus 60 años de historia, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 se encamina a diez noches consecutivas, donde la música, la tradición y la cultura argentina volverán a ocupar el centro de la escena. Del 8 al 18 de enero, el Anfiteatro José Hernández será nuevamente el corazón de una fiesta que combina identidad popular, doma, folklore y una convocatoria que trasciende a Córdoba.

Pero, además de la grilla artística y las jineteadas, hay otro factor que siempre marca el pulso del festival: cuánto cuesta comer puertas adentro.

Grilla de precios en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026

Qué precios se manejan dentro del predio

Según los valores exhibidos, el menú disponible incluye opciones rápidas, platos tradicionales y bebidas, con precios que reflejan el contexto económico actual y la magnitud del evento.

Dentro de la oferta gastronómica del festival, el choripán se mantiene como uno de los clásicos más accesibles, con valor de $10.000, mientras que un lomito ronda los $14.000. Entre las opciones populares, las empanadas por unidad rondan los $3.000 y las papas fritas se ubican en alrededor de $8.000, según la lista oficial de precios.

Para quienes buscan platos más sustanciosos, la parrilla con cuatro cortes sin guarnición cuesta alrededor de $23.000, y el locro o la humita se sitúan cerca de los $12.000.

En el rubro bebidas, los precios terminan de definir el presupuesto de la noche. Una cerveza lata parte desde $3.000, mientras que marcas premium o presentaciones especiales llegan a los $6.000 o $10.000. El fernet grande con vaso cuesta $14.000, y los tragos como daiquiris o sangrías oscilan entre $8.000 y $12.000. Para quienes no consumen alcohol, las gaseosas o aguas se venden a $4.000, un valor que también incide cuando la permanencia en el predio se extiende por varias horas.

El Festival de Jesús María no es solo un evento musical: es un ritual de verano, una postal cultural y una cita obligada para miles de personas. En su edición número 60, la celebración promete ser especial, pero también deja en claro que disfrutar del festival implica tomar decisiones de consumo más cuidadas.