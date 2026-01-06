La ONU afirma que el ataque de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

Naciones Unidas expresó el martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela. Advirtió que el ataque que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

"Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra.

En desarrollo...

