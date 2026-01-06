martes 06 de enero de 2026
INTERNACIONAL
Tensión internacional

La ONU afirma que el ataque de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

"Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró la vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

ONU 13112025
Organizacion de las Naciones Unidas | ONU

Naciones Unidas expresó el martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela. Advirtió que el ataque que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

"Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

LT

También te puede interesar
En esta Nota