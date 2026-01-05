Cómo impacta la intervención de Venezuela en el mercado energético: “No mueve el mercado a nivel precio del petróleo en sí”

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, analizó la situación política en Venezuela, la cual volvió a generar movimientos en los mercados financieros internacionales y también encendió alertas en Argentina.

Lionel Fernández señaló que el mercado reaccionó rápidamente ante los cambios políticos. “Esto de Maduro, obviamente, de alguna forma, le soltaron la mano ahí China y Rusia”, afirmó, y agregó que la salida del mandatario se produjo “casi sin resistencia, porque la verdad que fue quirúrgico lo que hicieron ahí”.

Suba de activos en las petroleras venezolanas

En ese contexto, explicó que el mayor impacto se vio en los activos petroleros venezolanos. “A lo que son los bonos corporativos de Pebesa, por ejemplo, que es la empresa petrolera más grande de Venezuela, bueno, 30% arriba en un día”, detalló. Según indicó, se trata de papeles que venían muy castigados: “Hace bastante tiempo estaba casi en 18 dólares, hoy está cerca de 30 dólares”.

Fernández remarcó que la suba también benefició a empresas internacionales expropiadas en el pasado. “Eso, obviamente, le pega muy lindo a las empresas petroleras que tenían su expropiación de Venezuela a Estados Unidos”, dijo.

El precio del crudo de petróleo no varía

Sin embargo, aclaró que el efecto sobre el precio internacional del crudo es limitado. “No mueve el mercado a nivel precio del petróleo en sí”, explicó. Sobre la misma línea, precisó que Venezuela hoy produce “500.000 barriles por día”, muy lejos de otros grandes productores.

Al analizar el impacto para Argentina, el entrevistado comentó: “Argentina se pega mal para mí, porque tenés otro competidor más”. Aunque aclaró que se trata de petróleos distintos. “Independientemente de que Vaca Muerta es otro tipo de petróleo, es otra calidad de petróleo”, afirmó.

También destacó que el verdadero interés estratégico de Estados Unidos no está solo en el crudo. “El gran secreto ahí también está en lo que es oro”, aseguró. En este sentido, explicó: “Venezuela tiene la mayor reserva de oro sin explotar, tiene más que Argentina, más que Brasil, más que México”.