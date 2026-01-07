China aplicará un nuevo sistema de regulación a las importaciones de carne: se estima un arancel del 12,5%

El coordinador de la Mesa de Carnes de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, analizó en Canal E la reciente decisión del Ministerio de Comercio de China de aplicar un nuevo sistema de regulación a las importaciones de carne.

Carlos Odriozola dijo que, “la decisión del gobierno chino de cuotificar el ingreso de carnes a China” establece que “toda la carne que va a bajo cuota va a pagar el 12,5% de arancel y lo que vaya fuera de cuota va a tener un arancel del 55%, que prácticamente lo va a ser prohibitivo”. Para Argentina, el cupo fijado es de 511.000 toneladas anuales, con una actualización gradual que llegaría a 532.000 toneladas en 2028.

El mercado de la carne vacuna vuelve a sufrir modificaciones

Asimismo, reconoció que la medida genera sensaciones encontradas. “Qué lástima que haya nuevamente cuantificaciones en el mercado comercial, porque sinceramente preferimos mercados absolutamente libres”, afirmó, y agregó que este tipo de restricciones “modifican permanentemente el manejo normal de los mercados”. No obstante, destacó que, dentro de ese contexto, el resultado fue favorable para el país: “Nos han permitido seguir exportando prácticamente lo que estábamos exportando”.

La comparación con otros exportadores refuerza esa lectura. “Brasil, por ejemplo, están exportando un millón y medio de toneladas, los han bajado a un millón y cien”, mientras que Australia perdió cerca de 100.000 toneladas de cupo. En ese marco, Odriozola sostuvo que Argentina logró sostener su posición gracias a una estrategia temprana: “Ni bien fue anunciado el estudio que iba a hacer China, Argentina se puso a trabajar”.

Ese trabajo incluyó una acción conjunta entre el sector público y privado. “El IPCBA contrató un estudio de abogados para hacer un tratamiento de la cuestión allá en China”, explicó. Sobre la misma línea, subrayó que el resultado “permite ponderar el trabajo conjunto Estado y privado”.

La ganadería y su influencia en la economía

Respecto del impacto a futuro, el entrevistado descartó que el esquema de cupos limite el crecimiento inmediato. “La ganadería es una economía de reacción muy lenta”, remarcó. A su vez, explicó que, “se necesitan tres o cuatro años de trabajo para renovar el stock”. En ese sentido, sostuvo que el nuevo marco “le da cierta previsibilidad también, porque seguro tenemos este volumen”.

China representa hoy entre el 60% y el 70% de las exportaciones argentinas de carne, lo que plantea otro desafío estratégico. “El desafío es empezar a abrir otros mercados”, afirmó. Entre los destinos con mayor potencial mencionó al sudeste asiático e India: “Son un objetivo claro para la colocación de nuestras carnes”.