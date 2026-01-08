El economista Andrés Neumayer, de la Universidad Di Tella, habló con Canal E y analizó el reciente pago de vencimientos de deuda por parte del Gobierno, el cierre de un repo por USD 3.000 millones con bancos internacionales y los efectos sobre el riesgo país.

Andrés Neumayer explicó que el acuerdo con entidades financieras externas debe leerse dentro de un proceso más amplio iniciado con el cambio de gestión. “Esta operación es parte de todo un proceso que empezó más o menos desde que subió Milei, en el cual el Gobierno está tratando de ordenar un poco las finanzas”, señaló.

Variación de perspectivas ante la utilización del repo

Asimismo, planteó que el análisis puede hacerse desde distintas perspectivas: “Yo no lo puedo leer un poco con un vaso medio lleno o un vaso medio vacío”. En ese marco, recordó que en condiciones normales los países suelen refinanciar sus vencimientos: “Típicamente cuando un país tiene que pagar la deuda, lo que hace es emitir deuda para pagar la deuda y de a poquito eso va bajando, especialmente si el país crece y no tiene déficit”.

Sin embargo, Neumayer advirtió que la situación argentina está condicionada por antecedentes históricos: “Argentina tiene toda una historia de defaults y de falta de confianza, entonces eso se hace difícil”. Aun así, remarcó que no existía una duda real sobre la capacidad de pago: “Yo creo que nunca nadie tuvo dudas acerca de que el Gobierno podía pagar”.

La obligación de requerir el repo

Sobre el uso del repo como herramienta financiera, explicó: “Un poco lo que pasó es que el Gobierno normalmente no hubiese esperado que emita bonos para pagar esto y no pudo emitir los bonos, entonces al final terminó haciendo un préstamo de corto plazo para pagar esto y eso es lo que es este repo, es un préstamo de corto plazo”.

En relación con la reacción de los mercados, el entrevistado consideró que no hubo un impacto determinante: “A mí me parece que había cero incertidumbre acerca de que el Gobierno, y tampoco la hay, acerca del Gobierno va a pagar estas cosas mañana”. Incluso relativizó la relevancia mediática del episodio: “Es decir medio que no es noticia”.

Al analizar la volatilidad de bonos y acciones, sostuvo que no siempre es posible establecer relaciones causales claras: “Me parece que es muy difícil identificar precisamente qué causa qué cosa para determinar el precio de una acción o un bono”. En ese sentido, cuestionó la tendencia a sobreinterpretar los movimientos del mercado: “Es como que uno tiene esta necesidad de tratar de explicar todo y por ahí no se puede”.