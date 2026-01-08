Para una economista, “el endeudamiento de la Argentina es un gran talón de Aquiles”

La economista, Carina Farah, conversó con Canal E y se refirió al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y advirtió sobre los límites del actual proceso de desinflación, los problemas estructurales de la economía argentina y los riesgos asociados al tipo de cambio y la falta de reservas.

Carina Farah sostuvo que el dato estimado de inflación para diciembre confirma una tendencia descendente, aunque con señales de estancamiento. “Sigue consolidando una tendencia del mercado, que es que el IPC va a seguir en baja, como ha venido una tendencia a la baja, a pesar de que podríamos decir que en los últimos meses del año el índice de precios ha quedado un poco estancado”, explicó.

Cuánto se estima de inflación para el mes de diciembre

Según el REM, el IPC de diciembre se ubicaría en 2,3%, por debajo del 2,5% de noviembre. Al respecto, señaló: “El de diciembre, según este relevamiento de expectativas de mercado, va a estar en el 2,3, lo cual daría unas décimas ahí por debajo de lo que fue el de noviembre”.

Farah remarcó la importancia de quiénes conforman la muestra del REM: “Generalmente, como los consultados pertenecen a cierto sector que tiene influencia en la formación de precios, es de esperar que el REM no esté demasiado lejos de lo que después efectivamente da la inflación”.

Persiste el deterioro de las variables reales

Sin embargo, advirtió que la baja inflacionaria se sostiene a costa del deterioro de variables reales. “Las variables reales, que tienen que ver con el desempleo, con la actividad económica, con el uso de la capacidad instalada y demás, con el poder adquisitivo del salario, esas variables siguen, digamos, vamos a seguir con este mismo proceso de golpear esas variables reales en pos de mantener una tasa de inflación baja”, afirmó.

Uno de los principales riesgos, según la entrevistada, es el tipo de cambio real. “Seguimos en un proceso persistente de más salida de divisa o operaciones que implican salida de divisa que las que impliquen entradas de divisa”, señaló, y agregó que el proceso de desinflación “no termina de atacar las causas estructurales que generan la inflación en la Argentina”.

Con respecto al principal “talón de Aquiles” del programa económico, comentó: “Yo creo que el endeudamiento de la Argentina, no solo en moneda dura, es un gran talón de Aquiles”. En ese sentido, explicó que, “el proceso de deflación está basado en sostener un tipo de cambio artificialmente pisado, artificialmente bajo”.