Para un ex secretario de Agricultura, el acuerdo Mercosur - UE “es una noticia muy importante a nivel global”

El ex secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, analizó para Canal E el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y política internacional.

“Yo creo que esta es una noticia muy importante a nivel global”, afirmó Marcelo Regúnaga, y advirtió que el contexto internacional actual está marcado por “un problema muy serio de cómo está funcionando toda la geopolítica en el mundo” y por “una serie de amenazas de destrucción de todo el sistema multilateral y de la falta de reglas”.

Los beneficios de acordar con Europa

Desde esa mirada, sostuvo que para Argentina y el Mercosur el acuerdo con Europa es clave porque “un acuerdo de esta magnitud con uno de los grandes actores globales es muy importante para tratar de tener reglas comunes que en materia comercial o de inversiones son muy importantes”.

Regúnaga remarcó que el entendimiento también puede funcionar como un catalizador para ordenar el funcionamiento interno del bloque regional. “Mercosur es una región que tiene muchos problemas en las reglas internas”, señaló. Sobre la misma línea, agregó: “Un acuerdo con la Unión Europea nos va a exigir y nos va a dar una mejor oportunidad para que vayamos perfeccionando el funcionamiento del Mercosur en sí”.

En ese marco, destacó la necesidad de una inserción internacional más activa: “Los países que han sido dinámicos han generado una cantidad de negociaciones de este tipo, de acuerdos de libre comercio, entre distintas regiones”.

Argentina tendría una desventaja a la hora de comercializar

Uno de los puntos centrales fue la desventaja arancelaria que enfrenta Argentina frente a otros competidores. “Para acceder a los mercados, nosotros tenemos un costo mucho más alto que Australia o Nueva Zelandia o muchos de nuestros competidores, porque ellos han firmado tratados de libre comercio y nosotros no”, explicó el entrevistado.

Más allá del comercio, puso el foco en la inversión y la modernización productiva. “Argentina es un país que está muy atrasado tecnológicamente”, afirmó. En este sentido, sostuvo que el acuerdo abre oportunidades para la cooperación: “La cooperación con países de la magnitud que pueden tener Italia, Francia, Alemania y demás, para modernizar nuestra industria agroindustrial y también la otra, la manufacturera, yo creo que es una muy buena oportunidad”.