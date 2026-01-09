El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en contacto con Canal E, se refirió a la baja del riesgo país y la posibilidad de que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda.

Fernando Camusso destacó que el Gobierno enfrenta una etapa de transición compleja, en la que necesita ordenar múltiples variables al mismo tiempo. “Creo que va a haber una fuerte reinversión, pero más allá de eso, creo que el repo es un subóptimo, pero está bien que esté disponible una operación de repo”, sostuvo.

Argentina y la necesidad de recuperar el acceso al crédito internacional

Asimismo, señaló que Argentina necesita recuperar el acceso genuino al crédito internacional. “Tenemos que empezar a ver este año una vuelta a los mercados voluntarios de deuda, porque de lo contrario no podemos vivir de repos”, afirmó, y agregó: “No podemos vivir de repos permanentemente, ni de títulos en garantía obligándonos a pagar algo más de lo que valen por mercado”.

En ese sentido, Camusso explicó que la última colocación no implicó aún un regreso pleno a los mercados. “La última colocación fue una colocación básicamente local, no fue una colocación en el mercado internacional”, remarcó.

También analizó la política cambiaria y la intervención del Estado en el mercado. “Es difícil alinear tasa de inflación a la baja, tipo de cambio que no pase del 4% de la banda superior y tasas que no volatilizan”, señaló, describiendo un esquema de coordinación complejo.

El Banco Central necesita acumular reservas

Sobre la compra de divisas, el entrevistado sostuvo: “Empecemos primero por comprar dólares”. Sobre la misma línea, recordó que el Banco Central adquirió recientemente USD 62 millones. Sin embargo, advirtió que existen tensiones de fondo: “El sistema está ilíquido y hay un problema de liquidez del sistema”.

Al referirse a la operatoria con futuros y dólar linked, explicó: “Hemos visto que en las últimas 15 ruedas se vendieron 2.500 millones de dólares en dólares limpios”. En este sentido, agregó que, “hay alguna especie, solapadamente, de intervención en el tipo de cambio”.