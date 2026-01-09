Marcelo Elizondo, especialista en Comercio Internacional, aseguró en diálogo con Canal E que el acuerdo Unión Europea–Mercosur puede convertirse en una plataforma clave para el crecimiento exportador y la inversión en la Argentina.

Según el entrevistado, el escenario actual es favorable. “Es un acuerdo que lleva mucho tiempo de negociación, pero da la sensación de que va encaminándose hacia su aprobación”, afirmó, y destacó que la UE logró finalmente el volumen político necesario para avanzar.

Desde una mirada estratégica, Elizondo fue contundente: “Para el Mercosur en su conjunto y para la Argentina en particular, es un acuerdo positivo”. El pacto crearía una zona de libre comercio de 750 millones de consumidores, con un mercado europeo de alto poder adquisitivo. “Estamos hablando de ingresos per cápita cercanos a los 40.000 dólares”, subrayó.

Actualmente, la Argentina exporta a la Unión Europea poco más de 9.000 millones de dólares anuales, una cifra que, según Elizondo, tiene margen para crecer. “La Argentina le vende menos de lo que podría a un mercado muy internacionalizado”, señaló, y remarcó que la reducción gradual de aranceles abre oportunidades incluso en un contexto exigente por las barreras no arancelarias.

Sectores beneficiados, protección y tiempos de adaptación

El principal impacto inicial se concentraría en el complejo agroindustrial. “Más de la mitad de lo que exportamos hoy a la Unión Europea es agroindustria”, explicó Elizondo, aunque aclaró que el potencial no se limita a productos primarios. “También hay oportunidades en manufacturas de origen agropecuario, economías regionales y productos industrializados”, agregó.

Más allá del comercio, el especialista resaltó el rol de la inversión. “Este acuerdo no solo alienta exportaciones, también inversión”, afirmó, y puso el foco en la energía. “Europa tiene un problema energético serio tras la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia”, indicó, lo que podría impulsar inversiones europeas en Argentina.

Sobre los sectores sensibles, Elizondo llevó tranquilidad: “La gran mayoría de los sectores productivos argentinos van a tener un tiempo bastante generoso de adaptación”. Mientras la UE eliminará aranceles para el 95% de las exportaciones del Mercosur de manera rápida, “la baja de aranceles de nuestra parte será mucho más lenta”, lo que otorga protección inicial.

Condiciones macroeconómicas, reformas y consenso político

Para aprovechar el acuerdo, Elizondo advirtió que el desafío es interno. “Una inflación de 2,5% mensual sigue siendo alta y desalienta decisiones de largo plazo”, sostuvo. También reclamó consolidar el mercado cambiario y reactivar el crédito. “Se necesita mercado financiero para invertir y priorizar el largo plazo”, enfatizó.

En clave política, fue claro: “Las reformas estructurales no dependen de un líder mesiánico, se necesitan consensos”. En ese sentido, destacó que el acuerdo con la UE “crea instituciones que hay que respetar” y puede funcionar como ancla de previsibilidad.

Sobre la economía real, describió un escenario dispar. “Hay una economía muy heterogénea”, dijo, con pymes industriales más afectadas, pero mejores perspectivas en agroindustria, energía y finanzas.

