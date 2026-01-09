Ezequiel Vega: “El mercado no cayó, los inversores vieron oportunidades en defensa y energía"

El inicio de 2026 encuentra a los mercados internacionales atravesados por un fuerte componente geopolítico, aunque con oportunidades concretas para los inversores atentos.

Según explicó el analista de mercados, Ezequiel Vega, en diálogo con Canal E, el impacto de la incursión de Estados Unidos en Venezuela no golpeó a las bolsas, sino que abrió nuevas ventanas de negocio.

“Arrancó todo bastante convulsionado, sobre todo por la incursión de Estados Unidos en Venezuela, pero el mercado no cayó; al contrario, los inversores vieron oportunidades”, sostuvo. En ese contexto, dos sectores se posicionaron como claros ganadores: defensa y energía.

Vega remarcó que el anuncio de Donald Trump de elevar el gasto militar a 1,7 billones de dólares impulsó con fuerza a las acciones del sector. “Eso disparó a empresas como Kratos Company más de un 12% en una sola jornada”, detalló. En paralelo, las petroleras también reaccionaron con subas significativas. “El mercado se mueve por expectativa, y la expectativa es que haya contratos futuros en Venezuela para empresas norteamericanas”, explicó, citando a compañías como Chevron, Valero y ConocoPhillips, con alzas de entre 7% y 12%.

Perfiles de inversión: de lo defensivo a lo agresivo

A la hora de armar una cartera diversificada, Vega diferenció claramente según el perfil del inversor. Para los más conservadores, recomendó empresas de consumo masivo. “Para un perfil moderado podemos encontrar Walmart, y para los más conservadores, empresas defensivas como Coca-Cola”, señaló.

En cambio, quienes buscan mayores retornos en dólares deben asumir más riesgo. “Para el perfil más agresivo están las líderes tecnológicas como Taiwan Semiconductor, ASML, NVIDIA y Google”, afirmó. Según el analista, este tipo de compañías apunta a “una rentabilidad anual en dólares superior al 20%”.

Vega comparó estos rendimientos con los del mercado argentino. “Los bonos corporativos argentinos rinden entre 6% y 8%, y los soberanos como el AL30 o AL29 entre 9% y 10% de TIR”, precisó, aunque subrayó la importancia de diversificar geográficamente con obligaciones negociables de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Europa.

Bonos regionales y el oro como refugio estratégico

El analista también destacó el atractivo de las ONs regionales, especialmente en sectores estratégicos. “Iría por hidrocarburos y energía en Brasil, Chile y Colombia, y también por minería, donde hay un fuerte aumento de producción de cobre, oro y plata”, explicó.

Finalmente, Vega puso el foco en los metales preciosos. “El oro está rompiendo la resistencia de los 4.500 dólares y podría llegar a 5.000 o incluso 5.500 a fin de año”, afirmó, citando proyecciones de JP Morgan y Goldman Sachs. “Eso implicaría un crecimiento superior al 20% en 2026”, concluyó.

