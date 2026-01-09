El ex funcionario del Banco Central, Andrés Neumayer, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que tras el pago de US$ 4.200 millones en vencimientos de deuda, el mercado financiero volvió a poner el foco en el riesgo país, las reservas del Banco Central y la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

Andrés Neumayer sostuvo que los movimientos recientes en los bonos no responden a hechos inesperados. “Estos eventos son un no evento, son cosas que todo el mundo sabe que iban a pasar”, explicó, al referirse tanto al pago del cupón como a las declaraciones del Gobierno sobre la devolución de los dólares utilizados para estabilizar el tipo de cambio.

Indignación por el nivel de riesgo país en Argentina

Uno de los ejes centrales fue el elevado nivel del riesgo país. Según desarrolló, el problema no es financiero sino político y social: “El riesgo país que tiene la Argentina, para un país que tiene una deuda que es más o menos la mitad de su ingreso y equilibrio fiscal es estrafalario”.

Neumayer planteó que los inversores dudan de la continuidad del rumbo económico: “No está claro que hay un consenso de la sociedad para seguir con esta política de equilibrio fiscal”. En ese sentido, remarcó que la clave pasa por la consolidación política: “En la medida que políticamente se consolide este consenso, el riesgo país va a ir bajando”.

Sobre la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior, sostuvo: “Me parece que hay muy pocas cosas que se puedan hacer en el corto plazo para cambiar esto”.

Qué se necesita para bajar el riesgo país

El entrevistado destacó que la acumulación de reservas será determinante: “En la medida que el país acumule más reservas, con lo cual, no haya ningún tipo de incertidumbre acerca del pago de los próximos cupones, el riesgo país va a ir bajando”.

Sin embargo, advirtió que se trata de un proceso largo: “Son procesos lentos, largos, uno tiene que mirar la dirección y la consistencia”.