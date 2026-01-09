Una diputada fue agredida con un explosivo en el Congreso de Honduras

Una diputada de Honduras, Gladis Aurora López, fue agredida con un explosivo en el Congreso de ese país este jueves, en lo que se presume que fue un ataque dirigido a un compañero suyo, Tomás Zambrano, que sin embargo resultó ileso. La explosión le quemó parte del cabello y le produjo heridas superficiales en el cuello y la espalda.

Ambos diputados, pertenecientes al espacio de derecha Partido Nacional de Honduras (PNH), estaban por ingresar a una sesión extraordinaria para auditar las últimas elecciones, en una zona de la sede legislativa abierta, cuando el artefacto ingresó volando y explotó. La escena quedó grabada en un video.

De acuerdo a la denuncia de los agredidos, el explosivo habría sido arrojado por un activista del partido Libre, ya que en los alrededores del Congreso se desarrollaba una manifestación, aunque el autor no fue identificado. A pesar de eso, López responsabilizó al titular del órgano legislativo, Luis Redondo, por haber sido el que convocó la movilización.

Más allá de las acusaciones, Redondo desde un primer momento se desmarcó del ataque y se solidarizó con la diputada herida. Lo que no bastó para disuadir a que los legisladores en su contra desestimaran una votación para declararlo “traidor de la patria” y habilitar a que las Fuerzas Armadas lo capturen, que terminó de aprobarse a última horas del jueves.

Redondo había llamado a la sesión extraordinaria para tratar un informe sobre las elecciones del 30 de noviembre con el que buscaba rectificar los resultados que son cuestionados por no haberse escrutado la totalidad de los votos.

Trump anunció que EE.UU. "empezará ahora a atacar por tierra" a los "cárteles narcotraficantes" y habló de México

En ese marco, convocó a los militantes a manifestarse. “El pueblo hondureño puede presentarse en los bajos del Congreso Nacional, a partir de las 3:00 p. m., para ser testigo directo de un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Quedarse todo el tiempo que sea necesario”, escribió en sus redes.

Tras el incidente, y una intensa jornada legislativa, el Congreso aprobó la resolución que le ordena a las FF.AA. capturar a Redondo por haber intentado “romper el orden constitucional” y “haberse arrogado competencias” que no le corresponden al Poder Legislativo por querer controlar los resultados de las elecciones, indicó el diario El Heraldo de Honduras.

Las elecciones del 30 de noviembre

En las últimas elecciones presidenciales se impuso el empresario de derecha Nasry Asfura, quien está vinculado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por Donald Trump de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico.

Asimismo, por derecha, en segundo lugar quedó Salvador Nasralla. Con lo que la izquierda no pudo renovar el mandato. La presidenta Xiomara Castro, que pronto termina su ejercicio, denunció injerencia extranjera durante la elección para manipular la voluntad popular.

LM/ML