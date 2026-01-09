El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News. "Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país", añadió.

México ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en la frontera y ha extraditado en 2025 a decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país.

Tras el ataque en Venezuela que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Trump dijo que le ha ofrecido varias veces a Sheinbaum ayuda para combatir a los cárteles, a lo que ella siempre ha contestado negativamente.

Estados Unidos desplegó este verano un importante dispositivo militar en el Caribe y bombardeó embarcaciones procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico, operaciones cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos, ONG y responsables de Naciones Unidas.

A finales de diciembre, el presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela.

El último martes, la Justicia norteamericana presentó la nueva acusación formal contra Nicolás Maduro eliminando las referencias al "Cártel de los Soles", admitiendo la inexistencia o falta de pruebas sobre esa estructura criminal, mientras que el mandatario había sido secuestrado supuestamente por ser "dictador y líder del Cártel de los Soles".

Una acusación previa de Estados Unidos contra Maduro, de 2020, lo describía repetidamente como el líder de un grupo narcotraficante conocido como el Cártel de los Soles.

Sin embargo, la acusación sustitutiva revelada el sábado tras la captura de Maduro apenas menciona el Cártel de los Soles, que fue designado "organización terrorista extranjera" por el Departamento de Estado en noviembre.

Según algunos expertos en Venezuela, el Cártel de los Soles nunca ha existido como una organización formal, por lo que crecen las certezas sobre una clara intención económica de EE.UU., orientada a controlar el petróleo venezolano y, a la vez, enviar un mensaje estratégico (basado en la Doctrina Monroe) hacia China.

La última acusación contra Maduro se refiere al cártel como un "sistema de clientelismo" para canalizar ganancias del narcotráfico hacia "funcionarios civiles, militares y de inteligencia de base corruptos".

De acuerdo con el centro de estudios InSight Crime, el nombre fue acuñado irónicamente por medios venezolanos en 1993 después de que dos generales fueran capturados por narcotráfico. El sol es una insignia en los uniformes militares de los generales venezolanos.

El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, el mayor general Hugo "Pollo" Carvajal, actualmente encarcelado en Estados Unidos, mandó en diciembre una carta al presidente Donald Trump reproducida por medios internacionales en la que afirmaba que el cártel pasó a ser "una organización criminal" para "utilizar la droga como arma contra Estados Unidos".

