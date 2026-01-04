España, Brasil y México lideraron un comunicado regional contra la captura de Maduro

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay firmaron un comunicado conjunto en el que condenaron la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y expresaron un fuerte rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La declaración marca una respuesta diplomática coordinada que toma distancia de la estrategia impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y advierte sobre las consecuencias regionales de una acción unilateral.

El documento fue difundido tras el operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, que derivó en el traslado de Maduro y Flores a Nueva York. Para los seis países firmantes, la acción constituye un quiebre de las normas básicas del derecho internacional, vulnera la soberanía de los Estados y pone en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe.

En el texto, los gobiernos señalaron que el uso de la fuerza no puede ser un instrumento legítimo para resolver crisis políticas internas. “El respeto a la integridad territorial y la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza son principios innegociables”, sostuvieron, en una crítica directa a la ofensiva militar ordenada por Washington.

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la preocupación por los recursos estratégicos de Venezuela. El bloque advirtió sobre posibles intentos de apropiación externa de bienes naturales, en particular los vinculados al sector energético, y vinculó esa inquietud con las declaraciones públicas de Trump sobre el control de las reservas petroleras venezolanas.

Asimismo, los países reafirmaron el compromiso histórico de la región con el principio de “Zona de Paz”, recordando que América Latina y el Caribe deben mantenerse al margen de escaladas militares y disputas armadas promovidas desde fuera del continente. En ese sentido, insistieron en la no intervención y el respeto mutuo como pilares de la convivencia regional.

El comunicado también incluyó un llamado explícito al diálogo político. Para los firmantes, la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante un proceso político inclusivo liderado por los propios venezolanos y sin tutelajes externos. La caída de Maduro, subrayaron, no puede derivar en un escenario de administración o control extranjero.

En paralelo, el bloque elevó un pedido urgente a los organismos internacionales. Reclamaron la intervención de las Naciones Unidas y exhortaron al secretario general, António Guterres, a desempeñar un rol activo para desescalar la tensión y evitar una expansión del conflicto en la región.

La postura común de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay contrasta con la de otros países del continente —entre ellos Argentina— que mostraron sintonía con la estrategia de Washington. En ese escenario, el comunicado posiciona especialmente a España, Brasil y México como los principales detractores de la vía militar, con una apuesta clara por la negociación diplomática y el marco multilateral de la ONU.

El pronunciamiento refleja, además, una preocupación compartida por el impacto regional de la crisis venezolana y por el precedente que podría sentar la intervención armada de una potencia extrarregional en un país sudamericano.

