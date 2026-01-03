Javier Milei celebró el ataque de EE.UU. que sacó a Maduro: "Viva la libertad, carajo"

Con sus frases de cabecera "la libertad avanza" y "viva la libertad carajo", el presidente Javier Milei celebró el ataque que Estados Unidos perpetró sobre Venezuela para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro.

También se sumó al "festejo" la exministra de Seguridad Nacional y ahora senadora Patricia Bullrich, que escribió en sus redes: "Venezuela será libre".

La vice Delcy Rodríguez dijo que no sabe "dónde está Maduro" y exige a EE.UU. "una fe de vida" del líder chavista y su esposa, Cilia Flores

Después de una madrugada de explosiones en Caracas, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa "han sido capturados y sacados de Venezuela".

Las declaraciones no llaman para nada la atención, y que el Gobierno libertario argentino vino siendo un puntal regional contra Nicolás Maduro y las políticas del chavismo.

Tras la captura de Maduro, "no habría nuevas acciones militares estadounidenses en Venezuela"

Además, el ataque contra Venezuela llega horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes no viajar a Venezual debido a la "grave situación" y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".

Milei y Maduro son rivales acérrimos y mantuvieron muchos cruces tanto discursivos como en el terreno diplomático. El tema más caliente fue la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y lel pedido del gobierno venezolano de una orden de captura contra Milei.

