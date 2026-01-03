Exultante, en una entrevista con la cadena Fox, el presidente Donald Trump dijo este sábado 3 de enero de 2026 "vi en directo cómo capturamos a Nicolás Maduro", contó que el mandatario venezolano "estaba escondido en una fortaleza", destacando que toda la operación militar "fue como un show telesivivo".

"Vimos todo en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en la entrevista desde su residencia de Mar-a-Lago, y elogió a los militares que la realizaron afirmando que "todo estuvo muy bien organizado".

"Fue asombroso que ningún estadounidense haya muerto en la operación", agregó Trump, admitiendo que "un par de chicos fueron alcanzados, pero regresaron y se supone que están en muy buena forma".

Trump consideró que el ataque a Venezuela es una "señal de que a Estados Unidos no lo van a mandar", y si bien no confirmó nuevos ataques a Venezuela, señaló que "no aceptará que nadie del chavismo tome el poder donde Maduro lo dejó".

"Estaremos muy involucrados en esto. Y queremos lograr la libertad para el pueblo", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, añadiendo que la audaz incursión de las fuerzas especiales estadounidenses demostró que Washington "no se dejará manipular".

"Ibamos a atacar hace unos días..."

En un tramo de su diálogo con los periodistas de Fox, el presidente Trump contó que el ataque a Venezuela, en procura de dar con Maduro "iba a ser hace unos días, pero lo fuimos demorando, unos pocos días, después estaba la cuestión del tiempo, hasta que, bueno, llegó el momento...".

Noticia en desarrollo....