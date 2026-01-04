"Conseguimos la visa" y otras burlas en redes: memes que dejo la caída de Maduro y su esposa

Pasando de las alfombras rojas de Miraflores a este amanecer como presunto narcotraficante detenido en una cárcel de Nueva York, el presidente venezolano Nicolás Maduro vio "pasar la vida" delante de sus ojos en apenas 24 horas. Su suerte, y la de su esposa Cilia Flores, que no se informó en que lugar de la Gran Manzana quedó alojada, todavía es una incógnita, hay audiencias judiciales en ciernes, pero el tono de tranquilidad con que se vio al líder chavista, que incluso llegó a saludar "Good night, happy new year..." a algunos agentes de la DEA parece insinuar que el raid carcelario que ha iniciado lo afronta sin los bailes de las últimas semanas en Caracas, pero también lejos de golpear su cabeza contra las rejas estadounidenses.

"Me arrincóné en el piso, pensé que el cerro se estaba cayendo": los testimonios de vecinos del bombardeo en Caracas

Con ese cuadro dominical, y hasta que la DEA o el propio presidente Donald Trump publique en su red Truth Social más fotos del capturado líder bolivariano, se pueden repasar algunas de la enorme cantidad de memes que se burlaron de su suerte, ridiculizando la resistencia de sus fuerzas de defensa y festejando que "al fin Nicolás y Cilia tengan sus visas y puedan disfrutar de Nueva York":

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

HB