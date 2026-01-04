El Papa León XIV habló de Venezuela en el Angelus: "El bienestar del pueblo debe prevalecer sobre todo"

Este domingo, el Papa León XIV habló sobre la situación de Venezuela tras la detención y derrocamiento de Nicolás Maduro en el marco de una operación de Estados Unidos y pidió que prevalezca el bienestar de los ciudadanos venezolanos y que se garantice la soberanía del país.

"El bienestar del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", manifestó el Sumo Pontífice frente a una multitud durante su rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro y añadió: "Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela".

Tras la captura de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela

El primer Papa estadounidense habló sobre los recientes acontecimientos en el país latinoamericano y dijo que estos debe "llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país y asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución".

León XIV también pidió que se asegure el estado de derecho inscrito en la Constitución, que se respeten los Derechos Humanos y Civiles de todos y que se trabaje para "construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

"Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles", cerró el religioso un día después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaran a Maduro en la capital venezolana.

El Sumo Pontífice también expresó su cercanía a los afectados por la tragedia ocurrida en Crans-Montana, Suiza, durante la noche de año nuevo, donde un incendio arrasó un bar en el centro de esquí y y dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. "Aseguro mis oraciones por los jóvenes fallecidos, por los heridos y por sus familiares", expresó.

Corea del Norte denunció la captura de Nicolás Maduro

Tras la operación estadounidense que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Corea del Norte denunció el hecho como una "grave violación de la soberanía" y cuestionó la "naturaleza deshonesta y brutal", del país gobernador por Donald Trump.

La prensa estatal norcoreana indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía" tras loe hechos ocurridos en el país latinoamericano.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", sostuvo también un vocero de la cartera mencionada mediante un comunicado difundido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

Norcorea amplía la producción de misiles para proveer a Rusia

En paralelo, este domingo Corea del Norte disparó múltiples misiles balísticos desde su costa oriental, en al marco de sus primeras pruebas de armas de 2026. El hecho fue reportado por el ejército de Corea del Sur, cuyo Ministerio de Defensa detectó "varios proyectiles que se presumen son misiles balísticos".

"Las fuerzas armadas mantienen una postura de plena disponibilidad, tras haber reforzado la vigilancia y la supervisión ante posibles lanzamientos adicionales", añadió la cartera mencionada sobre los disparos de misiles que tuvieron lugar luego de que el presidente Trump aprobara el plan de Corea del Sur de construir un submarino de propulsión nuclear.

AS.