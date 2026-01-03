Tras la captura de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela

Donald Trump brindó este sábado una conferencia de prensa tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, luego de un ataque militar a gran escala de Estados Unidos sobre Caracas y otras regiones del país. Desde Florida, el presidente estadounidense aseguró que su país asumirá el control de Venezuela “hasta que se pueda llevar adelante una transición ordenada” y lanzó una advertencia directa al resto de la cúpula chavista: “Estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta”.

“Vamos a gobernar el país hasta que se pueda hacer una transición ordenada, propia. Queremos paz y justicia para la gente de Venezuela”, sostuvo Trump. En ese marco, remarcó que Washington no delegará el proceso en actores que no garanticen estabilidad: “No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente”.

El mandatario evitó dar precisiones sobre el formato institucional del gobierno de transición, aunque anticipó un esquema de control directo. “Vamos a controlarlo con un grupo, de manera apropiada. Las compañías petroleras van a proveer dinero”, explicó, y dejó abierta la posibilidad de una presencia militar en el terreno. “No tenemos miedo de incorporar a los militares. No lo haremos en vano”, subrayó.

Trump sostuvo que la intervención permitirá ordenar el país y redistribuir los recursos. “Se va a dirigir Venezuela de manera correcta y justa. Se hará mucho dinero y llegará a la gente. Vamos a cuidar a la población”, afirmó, al tiempo que indicó que Estados Unidos está “eligiendo a la gente” que tendrá a su cargo la conducción del país.

Advertencia al chavismo

En otro tramo de su exposición, el presidente estadounidense volvió a poner el foco en la industria petrolera y envió un mensaje directo a Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, figuras centrales del régimen que secundaban a Maduro. “Hacer negocios en Venezuela ha sido imposible. No se podía bombear petróleo”, dijo, y anunció que grandes empresas estadounidenses invertirán millones de dólares en infraestructura energética. “Estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta”, insistió.

Según Trump, una alianza estratégica entre Venezuela y Estados Unidos permitiría que “la gente sea rica, independiente y segura”. En ese contexto, responsabilizó de manera directa a Maduro por violaciones a los derechos humanos y muertes. “El dictador ilegítimo gobernó de manera cruel. Es responsable de miles de muertes, incluso de norteamericanos. Será juzgado”, afirmó, y aseguró que existen pruebas “horribles y estremecedoras”. El mandatario confirmó además que Maduro ya fue trasladado fuera de Venezuela y viaja rumbo a Estados Unidos en un barco. “Se definirá si irá a Nueva York o a Miami”, precisó.

El petróleo y los intereses de EE.UU.

Trump calificó la ofensiva militar como una “operación extraordinaria” y aseguró que el asalto fue “nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial”. Destacó la rapidez y efectividad del operativo y sostuvo que “todas las capacidades de Venezuela fueron eliminadas” durante el ataque, que incluyó un apagón total en Caracas. El presidente también apuntó contra el chavismo por las confiscaciones a empresas y activos estadounidenses. “Venezuela nos sacó propiedades que construimos. El régimen socialista nos robó infraestructura por la fuerza”, denunció. Según Trump, esas expropiaciones le costaron a Estados Unidos “miles de millones de dólares” y constituyeron “uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia del país”.

En clave regional, el mandatario reivindicó la Doctrina Monroe y aseguró que su administración restablecerá el liderazgo estadounidense en América Latina y el Caribe. “La prevalencia en el hemisferio occidental ya no será dejada de lado. Ahora están volviendo a nosotros”, sostuvo. Y añadió que gobiernos como los de Colombia y Cuba deben cuidarse. “Colombia genera gran parte de la droga que se consume en el mundo. Eso no puede suceder”, precisó.

Maduro había sido acusado formalmente por la justicia estadounidense en 2020 por delitos vinculados al narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura, un proceso que, según Trump, se concretó tras el ataque militar anunciado también en su red Truth Social.

Fuerte apoyo de Milei

Javier Milei celebró el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro mediante una publicación en X con el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. Posteriormente, Milei reforzó su mensaje recalcando que la salida de Maduro es “una excelente noticia para el mundo libre no sólo por la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que huir del régimen” padeciendo violencia y tortura. “Esto no es sólo bueno para Venezuela, es bueno para la región porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente”, agregó el presidente en entrevista con LN+.