Distendido y rodeado de agente de la DEA, Maduro posó incluso "a lo Milei", con pulgares hacia arriba

Sereno, departiendo brevemente con los agentes de la DEA que lo rodeaban y hasta haciendo el gesto de los pulgares para arriba, "estilo Milei", el todavía presidente venezolano Nicolás Maduro lució distendido y tranquilo en las últimas fotos de este sabado, cuando era conducido a la dependencia de seguridad en la que pasaría su primera noche como detenido, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Era el cierre de la operación relámpago que lo capturó en Caracas, se habla con un saldo de 40 muertos entre militares y civiles venezolanos y cubanos, y el inicio de una estadía judicial indefinida, aunque hay dudas de algunos analistas si Maduro pagará una pesada condena en EE.UU. o si le queda todavía la remota esperanza de lograr un asilo en algún país en condiciones de negociar ese exilio con el presidente Donald Trump.

Un avión del gobierno estadounidense que transportaba a Maduro aterrizó en una base militar poco después del anochecer, y desde allí fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante la justicia por cargos de tráfico de drogas y armas.

La Casa Blanca publicó un video en X de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales a través de una instalación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nueva York. "Buenas noches, feliz año nuevo", se escucha decir en inglés al lider chavista. A pesar del éxito de la arriesgada redada, lo que suceda después en Venezuela todavía es incierto.

Trump dijo que estaba "designando a personas" de su gabinete para que estén a cargo en Venezuela, pero no dio más detalles. En otra sorpresa, Trump indicó que se podrían desplegar tropas estadounidenses, afirmando que Washington "no teme a la presencia de soldados sobre el terreno".

Sin embargo, el mismo Trump pareció "enfriar" la posibilidad de que la oposición de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tome el poder y hasta admitió que podría colaborar con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Trump elogió a Rodríguez, afirmando que "esencialmente está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".

Volviendo a Maduro, sus primeras imágenes en Estados Unidos lo mostraron también en una actitud de absoluta tranquilidad, y queda ver que declara cuando en las próximas horas sea conducido a un tribunal neoyorquino. Según indicó el general Dan Caine, de alto rango del ejército estadounidense, Maduro y su esposa se rindieron sin oponer resistencia, y no hubo "pérdidas de vidas estadounidenses" en el operativo en Caracas.

