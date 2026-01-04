La tapa del Diario PERFIL del domingo 4 de enero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.101 del Diario PERFIL, de este domingo 4 de enero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Conmoción: USA ataca Venezuela y cambia la geopolítica mundial. Histórico: la “extracción” del presidente fue un operativo militar con ribetes cinematográficos, que incluyó un agente infiltrado de la CIA en el búnker donde residía el líder chavista. Desde entonces, toda la comunidad internacional reaccionó. Europa se muestra expectante, mientras China y Rusia manifestaron preocupación. Lula y Sheinbaum hablaron del cruce de un límite, mientras que Javier Milei apoyó la caída del gobierno “socialista”. Incertidumbre sobre la paz en el país y en la región.

Trump: EE.UU. gobernará “una transición ordenada”. El presidente estadounidense fijó las condiciones sobre el pos-Maduro: “Hemos tomado el control del Hemisferio Occidental”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Movilizaciones a favor y en contra. En CABA hubo dos marchas masivas apoyando y rechazando la captura de Maduro.

.Machado, lista para lo que viene, aunque Trump negó que ella sea la nueva líder.

HB