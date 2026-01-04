Milei respaldó la invasión de Trump y quiere sumarse a “la transición”

Todavía no habían pasado las primeras 12 horas de la detención de Nicolás Maduro cuando el canciller Pablo Quirno blanqueó cuál es la intención del gobierno argentino sobre el futuro de Venezuela. Habló de colaborar con la Casa Blanca en una “transición democrática”. Pero la idea ya fue rechazada por el propio Donald Trump, que anticipó que no necesitan la ayuda de nadie para mantener la ocupación del territorio venezolano.

El objetivo de máxima para la administración libertaria es atender a un llamado de Trump, pero el más posible gira en torno a qué sucederá con la repatriación de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en el país caribeño hasta el primer sábado de 2026.

Desde la noche del viernes, todo el gabinete estuvo siguiendo el tema muy de cerca, con Javier Milei encabezando la ronda de repercusiones en el oficialismo en X y también con una entrevista en la que celebró la incursión militar norteamericana. Sin embargo, hubo dos funcionarios que por sus roles estuvieron más empapados de la situación. Se trata de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de su par de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El jefe de la diplomacia confesó las aspraciones regionales de Milei con Venezuela. Habló de un trabajo en conjunto con Estados Unidos . Mencionó una “transición democrática y que Venezuela esté lo más libre posible”. No aportó detalles ante un momento en que el escenario bélico está en pleno desarrollo.

La idea no tiene eco en el presidente norteamericano. El magnate republicano sostuvo en conferencia de prensa que su país afrontará la transición sin asistencia de terceros. “No queremos que nadie se involucre, nosotros vamos a gobernar el país hasta que logremos una transición apropiada y racional”, aseveró, con el ceño fruncido y visiblemente molesto por la pregunta.

Quirno, por otro lado, habló de los próximos pasos. Trabajará para que los argentinos que residen allá estén en buenas condiciones, fuera de peligro ante el cambio de gobierno. También anticipó facilidades para los venezolanos que pretendan regresar a su tierra.

La diáspora venezolana supera los 4 millones en todo el mundo. En Argentina la cifra es mucho menor. De acuerdo a números que maneja Migraciones a enero de 2025, hay 225 mil personas con residencia vigente. De ese total, 195 mil corresponden a residencias permanentes y 30 mil a residencias temporarias.

Monteoliva, en tanto, elaboró contra reloj un paquete de medidas que dio a conocer cuando la Casa Blanca difundió la foto del expresidente detenido en el portaaviones de guerra Iwo Jima. La funcionaria dispuso restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos “vinculados al régimen”. Estas disposiciones alcanzan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios asociados al aparato político-económico de la gestión Maduro y personas sancionadas por los Estados Unidos y otros países.

Hubo otro tema que durante toda la jornada sobrevoló en el radar de la Casa Rosada y fue eje de preguntas, repreguntas y dudas: ¿qué sucederá con Gallo, el gendarme detenido hace más de un año? El Presidente ya mencionó dos veces que se encuentra “trabajando para buscar una salida”. Primero lo dijo en el comunicado oficial y luego en la entrevista que concedió. En ambos casos no hubo precisiones, pero la reiteración aumenta las intrigas. “Estamos redoblando los esfuerzos para tratar de que vuelva con vida”, apuntó, y añadió que con el “cambio de régimen las chances de que sea más fácil son altas”. Dijo que habrá avances en las próximas semanas.

La situación del gendarme está reflejada además en el comunicado donde remarcó que “el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal”. Las autoridades venezolanas acusan al gendarme de realizar “espionaje”.

En esa línea, Quirno y Monteoliva alimentaron expectativas y prometieron trabajo intenso para que Gallo regrese a la Argentina. La ministra se limitó a señalar, en X, que la Argentina exige la inmediata liberación del gendarme “injustamente detenido”. “Ningún argentino puede ser rehén de un régimen atravesado por la corrupción y el delito”, dijo. El canciller anticipó mayores esfuerzos para lograr la liberación del integrante de las fuerzas de seguridad, pero para eso falta saber quiénes serán las nuevas autoridades venezolanas, en caso de que la crisis encuentre un pronto desenlace.

Hubo otro gesto más de parte de la fuerza libertaria ante la situación: Desde el bloque de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar “el respaldo de esta Cámara a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”. En la iniciativa destacan la “captura del dictador” venezolano y su esposa. Señalaron lo ocurrido como “un hito sin precedentes para la historia de América Latina”. Fuentes parlamentarias afirman que esta iniciativa será debatida en sesiones extraordinarias. Sería en febrero, pero todavía falta que sean convocadas por el Presidente.

Se trata de un indicio concreto sobre los próximos pasos de LLA en el Parlamento: pretende debatir fuera del período ordinario la reforma laboral, que ya tiene dictamen en el Senado, y suma esta declaración para sentar la posición d e sus legisladores, pero también para polarizar y no dejar a Milei en soledad con los gestos para Trump.