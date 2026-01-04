Luego de su cinematográfica captura en Caracas, Nicolás Maduro fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una cárcel federal de Estados Unidos conocida por sus severas condiciones de reclusión y por alojar a presos de alto perfil. El mandatario venezolano quedó bajo custodia en ese penal, donde permanecen los detenidos acusados de delitos federales a la espera de juicio. El traslado se produjo en el marco de causas judiciales abiertas en tribunales estadounidenses y volvió a poner el foco sobre una institución largamente cuestionada por organismos de derechos civiles y por testimonios de exreclusos.

Trump aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa dependiente del Buró Federal de Prisiones (BOP). Alberga a más de 1.200 internos, en su mayoría imputados por delitos federales graves, como narcotráfico, crimen organizado, corrupción y delitos financieros. La cárcel funciona como centro de detención preventiva para personas que deben comparecer ante tribunales del Distrito Este de Nueva York y otras jurisdicciones federales cercanas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde hace años, el establecimiento acumula denuncias por infraestructura deficiente, falta de personal, violencia interna y dificultades en el acceso a servicios básicos. Estas condiciones le valieron el apodo de “infierno en la Tierra” en la prensa estadounidense y entre defensores de derechos humanos.

Penal con detenidos de alto perfil

A lo largo de las últimas décadas, el MDC de Brooklyn alojó temporalmente a algunas de las figuras más conocidas del crimen organizado, la política y el mundo del espectáculo.

Entre los casos más emblemáticos figura Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien pasó por el penal antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad. También estuvo detenido Ismael “El Mayo” Zambada, otro de los jefes principales del narcotráfico mexicano.

Distendido y rodeado de agente de la DEA, Maduro posó incluso "a lo Milei", con pulgares hacia arriba

En el plano político, el presidio alojó a exfuncionarios y exmandatarios de América Latina imputados en causas federales por corrupción y narcotráfico. A ellos se sumaron acusados de resonancia internacional vinculados a investigaciones judiciales de alto impacto.

En los últimos años, el penal volvió a ocupar titulares por la detención de figuras del espectáculo, como el rapero y empresario Sean Diddy Combs, cuyo encarcelamiento motivó reclamos de su defensa por las condiciones de alojamiento.

Denuncias por condiciones de detención

Las críticas al MDC de Brooklyn se intensificaron tras episodios documentados de fallas estructurales. En 2019, una interrupción prolongada del suministro eléctrico dejó a los detenidos sin luz ni calefacción durante varios días en pleno invierno, con temperaturas bajo cero. El hecho derivó en acciones judiciales y en acuerdos económicos posteriores.

Exreclusos y abogados describieron celdas pequeñas, equipadas con mobiliario metálico y colchones de pocos centímetros de espesor, además de un régimen de encierro estricto. También se denunciaron demoras en la atención médica, restricciones en el acceso a visitas y episodios de violencia entre internos.

Incluso jueces federales estadounidenses expresaron en resoluciones judiciales su preocupación por las condiciones del penal, al considerar que podrían afectar derechos básicos de las personas privadas de libertad que aún no recibieron condena.

Los videos más impactantes del ataque y las explosiones en Venezuela

El significado del traslado de Maduro

El ingreso de Nicolás Maduro al MDC de Brooklyn tiene un fuerte impacto político y judicial. En el sistema federal estadounidense, este tipo de cárceles preventivas no contempla privilegios especiales por rango o cargo, por lo que todos los detenidos quedan sujetos a las mismas normas internas.

Para analistas judiciales, el traslado refleja la decisión de las autoridades estadounidenses de mantener al mandatario venezolano bajo custodia estricta mientras avanzan las instancias procesales. La medida también reaviva el debate internacional sobre el tratamiento de líderes políticos detenidos y sobre las condiciones de las prisiones federales en Estados Unidos.

Mientras se aguardan las próximas definiciones judiciales, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn vuelve a quedar en el centro de la escena global: una prisión que concentra causas sensibles, detenidos de alto perfil y un historial de cuestionamientos que la convirtieron en uno de los símbolos más controvertidos del sistema penitenciario federal estadounidense.

LV