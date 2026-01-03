Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, ocurrida este sábado 3 de enero y anunciada por el presidente Donald Trump, distintos dirigentes políticos argentinos manifestaron su respaldo a las operaciones militares realizadas en el territorio venezolano.

Luego de una madrugada marcada por explosiones en Caracas, Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa “han sido capturados y sacados de Venezuela”.

Los dirigentes políticos argentinos a favor de la captura de Nicolás Maduro

El ex presidente argentino Mauricio Macri celebró este sábado la detención del mandatario venezolano y sostuvo que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

A través de su cuenta de X, Macri afirmó: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, gran luchadora por la libertad de Venezuela”.

En la misma línea, el líder del PRO celebró que “llega a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno” y expresó su deseo de que “el orden democrático se restablezca de inmediato”. “Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, escribió.

Victoria Villarruel: "Renace la esperanza en Venezuela"

La vicepresidenta Victoria Villarruel también respaldó el accionar de Estados Unidos en Caracas para detener a Maduro. En su cuenta de X, expresó: “Hoy renace la esperanza en Venezuela”.

“De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en una Venezuela unida, con Justicia para quienes violaron los derechos humanos, con el sistema democrático restituido y los presos políticos liberados. ¡Venezuela libre!”, agregó.

Patricia Bullrich y la situación en Venezuela: "Un día histórico"

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se manifestó a favor de la intervención estadounidense y afirmó: “Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

Además, señaló que “Argentina, al igual que Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.

Con sus consignas habituales “La libertad avanza” y “Viva la libertad, carajo”, el presidente Javier Milei celebró el ataque de Estados Unidos contra Venezuela con el objetivo de derrocar al Gobierno de Maduro.

La ofensiva contra Venezuela se produjo horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes no viajar al país caribeño debido a la “grave situación” y a las “detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros”.