España se ofreció como mediadora para buscar "una solución pacífica en Venezuela"

El gobierno español del presidente Pedro Sánchez se ofreció este sábado como "mediador para lograr una solución pacífica en Venezuela", un obvio mensaje a la Casa Blanca en procura de un lugar que sirva para la diplomacia discutir cuando se hayan acallado los feroces ataques militares quye sacudieron la madrugada en Caracas.

Como se sabe, Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" y el presidente Donald Trump anunció la "captura" de su par venezolano Nicolás Maduro.

En ese contexto, España hizo "un llamamiento a la desescalada y a la moderación", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que detalló que "está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

España fue uno de los países que no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, oficialmente ganadas por Nicolás Maduro, recordó el comunicado, como detalle que podría tener en cuenta la administración Trump si accede al pedido. En tanto, los videos de explosiones y ataques estadounidenses en Venezuela se repetían en redes sociales y webs de todo el mundo:

La oposición venezolana impugnó en su momento también los resultados y su candidato, Edmundo González Urrutia, está asilado en Madrid tras los comicios. España "ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos" y "está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país", continuó el ministerio.

Suena todavía a fábula, pero esa frase tiene un simbolismo muy particular, porque deja abierta la puerta a que Nicolás Maduro pueda llegar alguna vez a tener el mismo caracter de asilado en España conque cuenta González Urrutia, lo que resultaría una curiosa paradoja del destino.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como vencedor de las presidenciales de julio de 2024, pero no publicó el recuento exacto de los centros de votación, alegando un ciberataque. La oposición venezolana denunció un fraude electoral en perjuicio de su candidato, González Urrutia, quien se presentó a última hora para sustituir a la líder opositora María Corina Machado, declarada inelegible.

Semanas después, González Urrutia huyó de Venezuela a bordo de un avión militar español, tras haberse refugiado en la embajada de España en Caracas. Machado, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz y logró viajar a Estocolmo para recogerlo, ha estado viviendo escondida en Venezuela desde la votación.

AFP/HB