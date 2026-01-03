Diosado Cabello perdió el tono 'poderoso': pidió ayuda a "organismos internacionales y de Derechos Humanos"

En su primera aparición pública luego de los ataques Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, el poderoso ministro del Interior del Chavismo Diosdado Cabello sostuvo que Washington “logró un ataque parcial” en Caracas, y convocó a la población a "mantenerse movilizada", pero estuvo lejos del tono desafiante que mostraba en sus mensajes y "advertencias al Imperio" de los últimos meses. En su mensaje, Cabello pidió la intervención y la ayuda de "organismos internacionales y de derechos humanos", que no detalló, pero ese fue el tono que tuvo su aparición pública y resultó una paradoja que el chavismo apele a los DD.HH.

El ministro del Interior del chavismo interpeló a los organismo internacionales y de Derechos Humanos: “¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre? ¿Van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor ante el asesinato de civiles?”.

En otro tramo de su mensaje, Cabello pidió respaldo a la conducción política y militar del oficialismo y llamó a la prudencia frente a la escalada del conflicto. “Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor y terrorista que nos atacó cobardemente”, expresó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dirigente chavista remarcó que, a pesar de las detonaciones y del despliegue de helicópteros de combate de Estados Unidos registrados durante la madrugada del sábado, “el país está en completa calma y todos saben lo que tienen que hacer".

Donald Trump aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

Asimismo, Cabello valoró el trabajo de los patrullajes civiles y de las fuerzas militares en Caracas y señaló que “Venezuela sabe que ha sido agredida. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer”.

Pese al ataque ocurrido en la capital venezolana, el ministro volvió a insistir en que la situación interna se mantenía bajo control y reiteró que el gobierno de Donald Trump solo consiguió “un ataque parcial”.

En el cierre de su declaración pública, llamó a no responder a las provocaciones externas y transmitió un mensaje de confianza en el desenlace del conflicto: “No caigamos en la provocación de ellos. Al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Qué viva la patria!“.

NG