Trump: “Vamos a administrar el país hasta el momento en que se pueda hacer una transición apropiada”

En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la operación militar en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro y aseguró que Washington administrará Venezuela de manera transitoria hasta concretar una “transición segura, apropiada y legal”, con fuerte énfasis en el control del petróleo y la seguridad hemisférica.

Operación. “El poder militar de los EE.UU. fue utilizado para lanzar un asalto espectacular y fue un ataque como nunca se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue fuerte en el corazón de Caracas, para traer al dictador Nicolás Maduro ante la justicia. Este fue uno de las despliegues más efectivos de la fuerza y competencia militar de los EE.UU. en la historia del país y hubo otros eventos como el ataque a Soleimani, a al-Baghdadi y la destrucción de los sitios nucleares en Irán hace poco en una operación conocida como Midnight Hammer, todas ejecutadas perfectamente.

“Ninguna nación podría haber logrado lo que los EE.UU. logró anoche. Toda la capacidad militar de Venezuela fue dejada sin efecto a la par que los militares de EE.UU., en coordinación con las agencias del orden, capturaron a Maduro en la noche cortando la luz en Caracas, debido a cierta información que teníamos. “Capturamos, además, a su esposa, Cilia Flores, y ambos van a responder a la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados formalmente en el distrito sur de Nueva York por su campaña mortal de narcoterrorismo en contra de los EE.UU. y sus ciudadanos. Si ustedes hubieran visto lo que yo vi anoche, seguro que hubieran estado impresionados. Ni un solo soldado estadounidense fue asesinado. No se perdió ni un equipo. Tuvimos muchos helicópteros, muchas personas involucradas en esa lucha. Las fuerzas armadas de los EE.UU. son las fuerzas militares más fuertes y las más temibles en todo el mundo. Ni la imaginación puede llegar a demostrar lo que podemos hacer.”

Futuro gobierno. “Vamos a gobernar ese país hasta el momento en que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Tiene que ser legal, porque así somos nosotros. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano y eso incluye muchos venezolanos que ahora viven en los EE.UU. y quieren volver a su país. No podemos correr el riesgo de que alguien más se apodere Venezuela y que no mantenga el mejor interés para su pueblo. Hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que ocurra. Esencialmente vamos a administrar el país hasta el momento en el que se pueda hacer una transición apropiada.”

Petróleo. “Como todo el mundo sabe, la industria petrolera en Venezuela ha sido un desastre durante mucho tiempo. No estaban generando casi nada comparado a lo que podían haber generado. Las compañías petroleras de los EE.UU., las más importantes de todo el mundo, van a entrar, van a gastar billones de dólares, van a arreglar la infraestructura que está destrozada y a empezar a generar dinero para el país. Venezuela capturó unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas, costándonos billones de dólares. Esto fue hace mucho tiempo. La industria venezolana del petróleo fue construida con el talento estadounidense y el régimen socialista nos la robó a través de la fuerza. Esto constituye uno de los mayores robos de la propiedad estadounidense de la historia de nuestro país. Tomaron nuestra propiedad, nosotros la construimos. Y nunca tuvimos un presidente que decidió hacer nada al respecto. Yo hubiera hecho algo al respecto. El embargo al petróleo venezolano se mantendrá en vigencia. Nuestra marina de guerra está lista y dispuesta y nosotros estamos listos para que todas nuestras exigencias sean cumplidas. Todas las personas deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos y les va a pasar si no son justos aún con su propio pueblo.”

Pruebas. “El dictador Maduro fue el líder de una red de narcotráfico, responsable por traficar cantidades mortales y masivas de drogas a los EE.UU. Como está afirmado en la acusación, él personalmente dirigió el Cartel de los Soles, que inundó a nuestro país con este veneno y es responsable por la muerte de un sinnúmero de estadounidenses. Pronto Maduro y su esposa enfrentarán el peso total de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense.

Las pruebas se van a presentar en un tribunal y yo las he visto. Él se mantuvo en el poder y llevó a cabo una guerra sin cesar en contra de los EE.UU., amenazando no solamente a nuestro pueblo, sino a la estabilidad de la región entera. Envió pandillas, como el Tren de Aragua, a aterrorizar a las comunidades estadounidenses y lo hizo. Ellos fueron enviados por Maduro para aterrorizar nuestro pueblo, y ahora Maduro jamás podrá amenazar a un ciudadano americano o a cualquier persona en Venezuela.”

Doctrina Monroe. “Todas estas acciones violaban los principios básicos de la política extranjera de los EE.UU. que data de siglos. Esto comenzó con la Doctrina Monroe, que es algo importante. Pero nosotros hemos excedido eso por mucho. Ahora le dicen la Doctrina Monroe. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, la dominación de los EE.UU. en el hemisferio occidental nunca será cuestionada de nuevo. Bajo el gobierno de Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense en nuestra región y ésta es muy diferente de lo que era hace poco. Nunca nos podrán sacar de nuestro propio hemisferio. Bajo el dictador derrocado Maduro, Venezuela estaba siendo anfitrión de adversarios en nuestra región y estaban acumulando armas que podían amenazar nuestras vidas, y anoche utilizaron esas armas en liga con los cárteles operando en nuestra frontera. El dictador Maduro al fin no está, ya se fue y el pueblo venezolano está libre. Ha sido bastante tiempo para ellos, pero están libres y EE.UU. es un país más seguro.”

Traducción: Marina Distefano.