Capturaron a Maduro: Venezuela no lo admitió, pero acusa a EE.UU. de "una gravísima agresión militar"

Luego que el presidente Donald Trump anunciara en sus redes sociales que sus fuerzas militares habían capturado y sacado de Venezuela a Nicolás Maduro y su esposa, Venezuela no lo admitió pero acusa en un comunicado a Estados Unidos de una "gravísima agresión militar", tras fuertes explosiones registradas en la madrugada del sábado en Caracas y otras ciudades del país.

La nota chavista se subió después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera en los últimos días sobre incursiones armadas en territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "estaban contados".

Las primeras explosiones se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP en Caracas. El gobierno venezolano precisó que Estados Unidos atacó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto de Caracas.

"Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", indicó el texto del gobierno.

"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela", que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo", agregó.

Las cadenas estadounidenses CBS News y Fox News citaron a funcionarios anónimos del gobierno de Trump que confirmaron la participación de las fuerzas estadounidenses. La Casa Blanca no emitió comunicados, pero Trump en su red social confirmó la captura de Maduro, a un lugar fuera de Venezuela que no especificó y anunció una conferencia de prensa para cerca del mediodía en su residencia de Mar A Lago.

"Llegó el día", dicen los opositores a Maduro

Las explosiones continuaron en la capital por cerca de una hora, al tiempo que se escuchaba lo que parecía un sobrevuelo de aviones. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera de La Guaira.

"Sentí que (las explosiones) me levantaron por gravedad de la cama y en el acto pensé 'Dios, llegó el día' y lloré", contó a la AFP María Eugenia Escobar, residente de 58 años de La Guaira.

Algunas personas se asomaron a sus balcones y terrazas para ver lo que pasaba o grabar un video. Otros se escondieron en espacios seguros sin ventanas temerosos de algún estallido de los cristales.

Se reportaron igualmente apagones en algunos sectores de la capital. "Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", dijo a la AFP Francis Peña, comunicadora social de 29 años que vive en el este de Caracas.

Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, que vive cerca del mayor fuerte militar de Caracas, narró que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos".

"Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí", agregó.

Otros habitantes dijeron a la AFP haber escuchado explosiones en Higuerote, a unos 100 km al este de Caracas.

Estado de excepción en Venezuela

Maduro ante las amenazas de Estados Unidos había decretado el "estado de Conmoción Exterior", que le daba poderes especiales ante un conflicto militar externo.

"El pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino", indicó el comunicado, que precisó que el mandatario igualmente "ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas". También convocó a "las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista".

"Bombardean con misiles" a Venezuela, reaccionó el presidente colombiano, Gustavo Petro. "Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió en X.

