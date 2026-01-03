María Corina Machado ha vencido a Nicolás Maduro: "Venezolanos, Llegó la hora de la libertad"

La caída de Nicolás Maduro, ya capturado y camino a tener que responder ante la justicia de Estados Unidos, tiene en a los miembros de la Delta Force y otros cuerpos del ejército estadounidense como 'brazos ejecutores', pero a la hora de la resistencia al implacable sistema de represión chavista, el nombre de la reciente Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se lleva letras de oro, como parte crucial de ese camino de lucha por la libertad que durante años persiguieron, a riesgos de sus vidas, miles de valientes opositores venezolanos.

Y esta sábado la líder la oposición venezolana dijo en sus redes sociales que "llegó hora de la libertad", en un vibrante mensaje en el que

"Venezolanos, Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!", dijo Machado en ese comunicado, señalando "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", agregó la Nobel de la Paz, señalando que "hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en una foto de la campaña electoral que terminó con el fraude chavista.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", indicó sobre el futuro inmediato.

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", indicó.

Finalmente precisó que "a los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. Y a los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

En su despedida agregó "en estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto".

El recuerdo del Premio PERFIL de 2024

Machado vivió en la clandestinidad en los últimos años, ganó como dijimos el Nobel de la Paz recientemente en Oslo, que recibíó su hija Ana Corina con un discurso ciertamente conmovedor, pero en este camino de la larga lucha que llevó adelante María Corina Machado vale recordar su Premio Perfil a la Defensa de la Democracia 2024, que agradeció desde su país con un video también inolvidable, en el que justamente decía su sueño de poder derrotar al chavismo devolviendo la libertad a Venezuela:

Fue la XIV edición de los Premios Perfil, donde Machado fue distinguida por su lucha inclaudicable contra el gobierno de Nicolás Maduro, en una tarea que procuraba aglutinar a sectores de la sociedad venezolana muchas veces enfrentados, aunque todos persiguieran los valores democráticos y el regreso de los derechos humanos en Venezuela, a pesar de la proscripción y la represión que de manera solapada ejercía el chavismo a través de su policía militar.

En aquella quella premiación, en el Museo Moderno, en San Telmo, Machado agradeció el premio y señaló "desde Venezuela quiero enviar el más profundo agradecimiento a la editorial Perfil, por este premio, que recibo con enorme orgullo por lo que ha hecho nuestro país enfrentando un sistema criminal, una tiranía sin escrúpulos, que le ha hecho tanto daño a millones de venezolanos y toda la región. Los venezolanos hemos dado una lucha épica, han sido años luchando contra una tiranía. En estos últimos años hemos derribado las barreras que el régimen ha construido para enfrentarnos unos a otros: raciales, religiosas, políticas... Hoy Venezuela es una sola".

"Nunca nuestra sociedad había estado tan cohesionada alrededor de valores como la solidaridad humana, la familia, la propiedad. Esos valores y dimensiones que nos permiten poder avanzar a una Venezuela a la cual puedan regresar nuestros hijos y familiares que han abandonado nuestro país. Quiero agradecer a todo el pueblo de Argentina, que han sido nuestros aliados todos estos años y han recibido con los brazos abiertos y tratado bien a los venezolanos. Esta lucha también es por ustedes, por estos valores que construimos". dedicó Corina Machado.

"Nunca el régimen de Maduro ha estado tan débil como hoy: aislado mundialmente y tildado como un violador de derechos humanos. Esta lucha es hasta el final. Hasta el final significa construir una nación con pilares éticos, republicanos, liberales, sólidos. Y seremos nuevamente el aliado del Argentina y todos los países de Occidente. Gracias por este enorme reconocimiento y les agradezco de corazón que sigan acompañando esta lucha que está viviendo sus momentos decisivos y tiene un solo destino: la libertad de Venezuela", concluyó. Esa larga lucha ha triunfado: Nicolás Maduro ha caído.

