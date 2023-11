Se entregaron los Premios Perfil 2023, con los 40 años de democracia como trasfondo

Editorial PERFIL presentó una nueva edición de sus "Premios Perfil", en una evento en el CCK que tuvo como eje los 40 años de la democracia en Argentina y galardonó a personalidades, organizaciones y obras que han influido positivamente en las áreas de servicios públicos y privados, cultura, arte, ciencia, cine e igualdad.

"Nuestra democracia está construida desde una ética que va mucho más allá del momento de los juicios y es una ética que creemos a la que no podemos renunciar. Esta entrega de los Premios Perfil se da en un contexto excepcional, 40 años de nuestra democracia que tanto nos debe y que tanto le debemos", dijo Walter Curia, director de Perfil, en el discurso de apertura.

Discurso de Walter Curia, director de Perfil

"Hace dos sábados, los editores del diario perfil estábamos en la sala de reuniones armando la tapa de lo que iba a ser la segunda vuelta del balotaje. Hay algo siempre del orden artesanal de ese trabajo. Sabemos que pertenece a otra época, pero lo seguimos disfrutando. La tapa de Perfil lleva en la tapa superior una imagen importante, que ocupa toda la portada. Ese día queríamos mostrar la metodología de las elecciones. En este caso, el jefe de diseño del diario nos trajo una foto muy buena. Era un helicóptero y tenía el escudo de la provincia de Tucumán, donde se estaban transportando las urnas. El escudo de Tucumán tiene un parecido increíble al escudo nacional. Sabemos cómo terminó esa elección. No sabemos qué desafíos va a tener la democracia y el presidente electo en los próximos cuatro años.

"En el caso de Javier Milei podríamos preguntarnos no tanto si se interrumpe su mandato, sino si se prolonga su mandato. La democracia argentina supo superar ese desafío, el desafío de la alternancia. En esos 40 años se completaron 5 alternancias. Todas fueron normales, quizá la excepción fue la que todos conocemos. La democracia superó grandes desafíos, todos conocidos. El más reciente, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También sacamos en una entrevista con Jorge Fontevecchia intimidaciones al presidente Fernández con mira telescópica. Argentina ha sabido superar esos desafíos.

"Según una encuesta, más de la mitad de los argentinos está dispuesto a que llegue al poder un gobierno no democrático si garantizaba la solución de los problemas. A todos nos sorprendió esa encuesta, como después nos sorprendió el resultado electoral. Volviendo a la cuestión de la democracia y las acechanzas, este fin de semana Botana dijo 'está brotando un tipo de democracia cuyos efectos todavía Ignoramos', Cheresky fue un poco más asertivo, dijo que " partir de diciembre entramos en un efecto post democrático. Nuestra democracia está construida desde una ética que va mucho más allá del momento de los juicios y es una ética que creemos a la que no podemos renunciar. Esta entrega de los Premios Perfil se da en un contexto excepcional, 40 años de nuestra democracia que tanto nos debe y que tanto le debemos".

Mejor innovación en el sector privado

Los premiados fueron Techint, Globant, Arcor e Insud.

Martín Berardi (Techint)

"Lo recibo en nombre de más de 80 mil personas que trabajan en Techint. Han sido 40 años con muchas crisis en Argentina, idas y vueltas, pero eso no impidió que el grupo pudiera expandirse en Argentina y hacer dos empresas globales que son líderes en lo que hacen en el mundo. Recientemente la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que permitió mostrar la fuerza y energía del grupo. Mirando hacia adelante viene un nuevo mundo donde ya pasó la globalización, estamos en una nueva industria mundial que es la 4.0 con una agenda de sustentabilidad distinta y mucho más ambiciosa. El grupo está trabajando fuertemente con la innovación tecnológica y la comunidad. Hoy creemos que la nueva geopolítica del mundo trae muchas posibilidades para nuestra cadena de valor y para eso estamos trabajando".

Mejor Investigación Científica

Los galardonados son el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Satélite Arsat (2014), el laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, el hallazgo para el Tratamiento contra el Cáncer y la vacuna contra el Covid “Cecilia Grierson”.

Discurso de Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA:

"Hay dos instituciones claves el poder judicial y otro importante la UBA la autonomía nos permite crecer. Nos da una suerte de neutralidad atravesar contingencias institucionales crisis y bonanzas".

Mejor Aporte en Organizaciones de la Sociedad Civil

Los premiados fueron Abuelas de Plaza de Mayo, Red Solidaria, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fundación Huésped y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Discurso de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo:

"Esperanza es lo que más hay que tener en este momento y deseos del bien para todos y para el país. La historia oficial hablaba de los nietos desaparecidos, de la dictadura y lo que no debía suceder nunca en el país. Y no va a volver a suceder nunca mientras tengamos la voluntad de que nunca dejen tocar a un ciudadano de nuestro país. Las abuelas estamos trabajando duramente en esta lucha de 45 años, hemos encontrado ya 135 nietos pero faltan otras 300, así que con la ayuda de todos los argentinos del bien y del Estado, que tiene la obligación de seguir buscándolos, vamos a seguir buscándolos mientras tengamos vida".

Mejor Expresión en Obra de Ficción

Perfil premio "Crímenes Imperceptibles", de Guillermo Martinez, "Ciencias Morales", de Martín Kohan, "La noche en la usina", de Eduardo Sacheri , "Pájaros de la Boca", de Samantha Schweblin, y "Nuestra parte de la Noche", de Mariana Enríquez.

Discurso de Guillermo Martínez:

"Estaban comentando algunas de las cosas que nos trajo la democracia, dentro de la literatura un programa que resistió a los cambios de gobierno fue el programa sur, que permitió que títulos argentinos puedan ser leídos en todo el mundo. Eso es un ejemplo de las cuestiones de fondo que pueden hacerse en democracia con mínimos acuerdo. Lo vi a Federico Storani, que lo conocí cuando era joven dirigente de la Franja Morada y, a pesar de que mirábamos en directas corrientes ideológicas, suscribo al pacto fundante de la democracia y no vamos a permitir que nos quiten lo que obtuvimos en esas luchas".

Mejor Expresión en obra de no ficción

Los premiados fueron "Robo para la Corona", de Horacio Verbitsky; "La Voluntad", de Martín Caparrós y Eduardo Anguita; "Cuando Muera quiero que me toquen Cumbia", de Cristian Alarcón; "La Raíz", de Hugo Alconada Mon, y "El Nudo", de Carlos Pagni.

Discurso de Cristian Alarcón:

"Somos todos varones así que Quiero homenajear a María Moreno, a Leila Guerrero y a María O’Donnell. Hemos escrito medios, producidos medios y habitamos medios. La escritura a veces nos aleja pero resistimos en los medios. Durante los 4 años que vienen los medios serán fundamentales para cuidar la democracia".

Mejor Aporte Contra la Brecha de Género

Los Premios Perfil fueron para "Ley de cupo femenino para definir orden de candidaturas" (1991), "Ley 25674 de cupo femenino sindical" (2002), "Ley de Educación Sexual Integral (2006), "Ley Micaela" (2019) y el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad” (2023).

Discurso de Elizabeth Gómez Alcorta, impulsora del Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad

Gracias a la Fundación Perfil por la entrega de estos premios en 40 años de vida de democracia luchando por las conquistas para la comunidad de mujeres. Nos siguen matando todos los días. Si algo aprendimos es que solamente con más estado habrá menos violencia con más estado achicaremos la brecha de desigualdad. Dar esta pelea por mas estado es dar de baja el ministerio mujeres y nuestras políticas públicas tenemos que levantar la voz por las que no están y por las que lucharon en los últimos 40 años".

Mejor Expresión Teatral

Los premiados fueron Mauricio Kartún; el Teatro por la Identidad (Cristina Frídman, Raquel Albeniz, Amancay Espíndola, Patricia Ianigro, Mauro Simone, Claudio Santibañez, Andrea Villamayor, Monica Scandizzo, Mathias Carnaghi, Luis Rivera López, Integrantes de la Comisión Directiva de Teatro por la identidad), "Piel de Lava", de Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa; Lorena Vega y Carlos Rottemberg.

Discurso de Cristina Frídman, de Teatro por la Identidad:

"Muy feliz de recibir este premio, sobre todo en el marco de lo que es hoy la realidad teatral argentina. Gracias a una serie de coincidencias es que tenemos una ley de teatros que cambio la cara del teatro, la dio vuelta. En este momento en el que la ley nacional del teatro y el instituto nacional del teatro están en peligro con el gobierno que llega, no olvidemos que la ley es una conquista. No se pierde, de extirpa, se pierde. Que lo tengan en cuenta al momento de valorar lo que hemos conseguido. Desde el Teatro por la Identidad queríamos agradecer el premio. Desde hace 25 años venimos trabajando con las abuelas y seguiremos trabajando hasta que los encuentren a todos, por la verdad, por la justicia, porque fueron 30 mil y fue un genocidio".

Mejor Innovación en Investigación en Humanidades

Los premiados este año fueron la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (UNSAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Discurso de Cecilia Hidalgo, presidenta de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF):

"Acompañando las luchas y las derrotas con nuestra innovación tratando de acompañar desde nuestro lugar y colaborando entre nosotros. Es un honor que se valore lo que hacemos desde las instituciones de ciencias sociales".

Premio Perfil a la Libertad de Expresión Internacional

El Premio Perfil a la Libertad de Expresión Internacional fue otorgado al Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas y a la organización Amnistía Internacional.

Discurso de Rafael Gentili, Presidente de Amnistía Internacional Argentina:

"Amnistía es desde muy temprano, desde aquellos años duros de la dictadura, acompañó tempranamente en esa lucha con su informe del año 77 y de ahí quedó hermanada con la Argentina. Y desde ahí quedó hermanada con la Argentina. Hoy en Argentina somos 20 mil socios por meses que hacemos nuestro aporte y más de un millón por interacción por campañas en Argentina y en todo el mundo. estamos preparados para afrontar lo que se viene. Nuestra democracia tiene muchos déficits, pero si hay un logro del cual debemos sentirnos orgullosos es que es una democracia fruto de derechos, de las luchas populares, de los profesionales que dedican su vida a ello. Por suerte en Amnistía tenemos un equipo que puede dedicarse de manera profesional para ello".

Discurso de Tamar Hahn, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU):

"Lo acepto en nombre de todas las Naciones Unidas, acá en Argentina. En este año, además de los 40 de democracia, se cumplen 75 de la declaración universal de dd.hh. Quiero agradecer el premio y a todas las organizaciones con las cuales hemos trabajado a lo largo de los años para que los derechos sean una realidad de todos los días".

Premio Perfil a la Libertad de Expresión Nacional

El Premio Perfil 2023 a la Libertad de Expresión Nacional fue entregado a los periodistas José Ignacio López y Robert Cox.

Discurso de José Ignacio López:

"Gracias a Jorge Fontevecchia y Perfil. Recibo una alegría y en nombre de muchos periodistas que trabajaron con honestidad en aquel tiempo difícil. A 40 años de democracia, quienes vivimos aquella experiencia aquella fiesta de todos porque recuperamos la libertad. Podemos dar testimonio que se

Puede construir juntos celebrar darle un abrazo al de al lado sin preguntarle lo que piensa o lo que voto. Necesitamos hacer memoria de lo que vivimos hace 40 años. Aquello que estamos celebrando que se pudo por fin llegar ahora con gobiernos elegidos por el pueblo. Ahora nos toca la tarea de ampliar ese consenso, no sólo defenderlo. Lo que tenemos que hacer es asumir las deudas de la democracia y llevarlas adelante".

Discurso del representante de Robert Cox:

"Hablo mucho con el. Nuestra gran preocupación ha sido ver repetirse en EEUU y europea la antesala a la dictadura que vivimos en argentina. Tremenda ha sido nuestra sorpresa y pensamos que no iba a ocurrir en argentina porque hay consenso sobre la dictadura y la democracia está consolidada. En los últimos meses vimos quebrar ese consenso y estamos preocupados".

Discurso de cierre de Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil

"Me preguntaba a principio de año cuando armábamos los premios: ¿qué es una empresa? ¿Una empresa es una generadora de riqueza, una fuente de trabajo? ¿Qué es una empresa de medios? Cuando nosotros organizamos estos premios no nos imaginamos que íbamos a tener una vicepresidenta que es negacionista del terrorismo de estado, no nos imaginamos que íbamos a tener un presidente que toma las palabras de Massera. El premio es a la democracia y una especie de premio a Alfonsín. Vamos a seguir luchando para que se mantenga. Yo en particular estoy muy preocupado con la elección de la democracia. No la alcanzó a comprender de todo.

"Volviendo a qué es una empresa, nosotros tenemos una responsabilidad. Perfil es la única empresa que sufrió la dictadura. Que queda, en realidad, porque barrieron todas las demás. En la dictadura no había ni radio ni televisión privada. No había internet, tablet, redes sociales. Éramos solo los de papel, un puñado. Y aquella época, empresa viva solamente Clarín, Nación y Perfil.

"Tenemos una responsabilidad. Yo le debo la vida a Bob Cox. Cuando el hablaba de que Argentina estaba vacunada, yo pensaba lo mismo. Tuvimos dictadura mucho peor que las otras de Latinoamérica. Creí que eso nos daba protección especial. Se ve que como las vacunas biológicas, lo mismo pasa con vacunas sociales, que tienen una duración. Siento que tenemos la obligación de contarle a las nuevas generaciones, de insistir con el recuerdo. Y como empresa corrimos riesgos, corrimos algunos riesgos en la dictadura, ¿por qué no hacerlo ahora? Yo sentí la obligación de no votar a Javier Milei y de usar tipografía catástrofe. Al CEO de otra empresa lo habrían echado a patadas, pero ser CEO de una empresa también significa correr riesgo. Cómo a todos los que están acá, corrieron riesgos por la democracia. Los invito a seguir corriendo riesgos para proteger la democracia".

