Michelo, aterrorizado en Caracas: sus posteos "de guerra" fueron tendencia entre miles de burlas

"Todo pasa", decía Julio Grondona. Y es posible que el "ultra-chavi-madurismo" de Michelo, el inefable influencer argentino que defendía a ultranza al gobierno de Nicolás Maduro desde Venezuela, vaya camino también a "pasar"...

Sucede que la captura de Nicolás Maduro, ahora en poder de Estados Unidos, deja al chavismo en 'estado vegetativo' y si avanzara la ola "de libertad" que sugirió Donald Trump, la situación puede convertirse en extremadamente peligrosa para quienes sean las "caras del chavismo". Y la del influencer nacido en Salta ha sido justamente eso en redes sociales: una de las caras del chavismo.

Radicado hace tiempo en Venezuela, Michelo, cuyo verdadero nombre es Diego Suárez, contó en vivo los ataques estadounidenses a Caracas, que filmaba desde su ventana, y terminarían con la caída de Nicolás Maduro.

En ese marco, que mostraba un enorme apagón en la capital venezolana, Michelo contaba como presenciaba la avanzada militar estadounidense, que mantuvo a la ciudad de Caracas bajo una densa capa de humo.

“Yo con mis propios ojos vi las explosiones. Literalmente explotó en varios lugares y se escuchaban ruidos de aviones”, consignó el influencer de 32 años en su cuenta de Instagram.

Michelo brindó un testimonio en primera persona desde el país caribeño, en el momento en que estaba siendo atacado por las fuerzas estadounidenses: “No se ve pero está lleno de humo”, advirtió en un momento del video donde se percibía la interrupción de los servicios básicos: “Grabé un par de tomas pero se fue la luz en la mitad de Caracas”.

Finalmente, prometió "nuevas actualizaciones" de la situación en Caracas, y no aclaró cual será su camino si es que el chavismo sigue en caída libre. No se sabe qué haran los dirigentes más poderosos del régimen, si escapan para no seguir el destino de Maduro o tratan de resistir. Es posible que, en cualquier caso, sean centenares de miles los venezolanos que inicien un rápido camino a 'exchavistas', pero han sido tantos los años de torturas y crímenes del régimen, tantas las familias separadas por la emigración, que la situación puede derivar a mucha más violencia que esos bombardeos estadounidenses.

HB