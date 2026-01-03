El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, difundió este sábado 3 de enero el primer informe oficial luego de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos sobre distintos puntos del país. En ese pronunciamiento, repudió la “criminal agresión militar” y precisó que “estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos”. Además aseguró: "Formaremos un muro de resistencia indestructible”.

Su discurso inició con un llamado directo a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la ciudadanía: “Soldados de la patria, hijos e hijas de Bolívar. En la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Padrino López detalló que los ataques se produjeron en instalaciones militares y zonas urbanas. Según precisó, “la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

Luego detalló el uso de “misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate”. En ese marco, indicó que los proyectiles impactaron “en urbanismos de población civil”, y agregó que “estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos”.

"Un ataque ruin y cobarde”

En otro tramo de su mensaje, el ministro calificó el ataque como “ruin y cobarde” y sostuvo que “amenaza la paz y estabilidad de la región”. En ese sentido, anunció una presentación formal ante organismos internacionales: “Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”.

El titular de Defensa afirmó que “la Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras”, a las que atribuyó haber dejado “a su paso muerte, dolor y destrucción”.

Diosdado Cabello perdió el tono 'poderoso': pidió ayuda a "organismos internacionales y de Derechos Humanos"

Asimismo, sostuvo que “esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, que responde a “la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, y que descartan que se trate de una operación vinculada a “una supuesta lucha contra el narcoterrorismo”.

Según Padrino López, “esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espúreos del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores”.

Ministro de Defensa de Venezuela llamó a formar “un muro de resistencia indestructible”

El ministro evocó el legado histórico del país y señaló que “en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocie y que la patria es un valor supremo”. En ese marco, afirmó: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán unidos, soldados y pueblo. Formaremos un muro de resistencia indestructible”.

Padrino López remarcó que “nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad” y sostuvo que “nosotros que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro”. A su vez, convocó a la unidad social: “Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer en medio de esta embestida imperial”.

El funcionario llamó a la calma y advirtió sobre los riesgos del desorden interno. “Hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma”, expresó, y agregó: “La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No seamos presa del pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas”.

Capturaron a Maduro: Venezuela no lo admitió, pero acusa a EE.UU. de "una gravísima agresión militar"

En el tramo final, anunció la puesta en marcha de los planes de defensa nacional y confirmó el respaldo al estado de excepción. “En cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los estados de excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos irrestrictamente el decreto de Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional”, afirmó.

Finalmente, Padrino López indicó que, “cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe”, la FANB desplegará “todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz”. Según detalló, se activará “un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, en una “perfecta fusión popular militar policial”.

El mensaje concluyó con una exhortación final: “El honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. Que viva la patria”.

NG