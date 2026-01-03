El video que reflotó Milei para provocar a Lula en medio de la conmoción por el ataque a Venezuela

El presidente Javier MIlei republicó un video de su discurso en la reciente cumbre del Mercosur para confrontar con su par brasileño Lula da Silva en medio de la conmoción por el ataque de EE.UU. que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

Aquel, día, el 20 de diciembre, Milei había tratado de "narcoterrorista" a Maduro y habpia apoyado la "presión" del gobierno de EE.UU. contra el gobierno venezolano.

Mercosur: frío glacial en el saludo Milei-Lula, con agenda mirando a la Unión Europea

El corte de video que publicó este sábado Milei muestra a Lula observándolo coin rostro severo durante su discurso y cierra con una foto del brasileño abrazado con Maduro, ambos sonrientes.

En desarrollo...

