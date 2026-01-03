El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro, quien fue retirado de Venezuela tras una operación militar ejecutada en Caracas. La acción incluyó un ataque aéreo con explosiones y el sobrevuelo de aviones en distintos puntos de la capital venezolana.

La vice Delcy Rodríguez dijo que no sabe "dónde está Maduro" y exige a EE.UU. "una fe de vida" del líder chavista y su esposa, Cilia Flores | Perfil

Así fue el bombardeo de Estados Unidos en Caracas para la captura de Nicolás Maduro

El accionar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos fue alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

De forma inmediata, los usuarios grabaron distintos videos de las explosiones. A su vez, informaron los ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, al mismo tiempo que los ciudadanos de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

LT