La vice Delcy Rodríguez dijo que no sabe "dónde está Maduro" y exige a EE.UU. "una fe de vida" del líder chavista y su esposa, Cilia Flores

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este sábado 3 de enero de 2026 que "desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores", y exigió a Estados Unidos que muestre una "fe de vida" de ambos tras el ataque militar de madrugada al país caribeño.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

Noticia en desarrollo...