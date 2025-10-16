Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos un gobierno de transición sin Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le habría ofrecido a Estados Unidos la conformación de un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, con el objetivo de mantener la estabilidad política del país, según reveló este jueves el Miami Herald.

De acuerdo con el medio estadounidense, Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y otros altos funcionarios del chavismo, presentaron dos propuestas a la administración de Donald Trump, ambas con el visto bueno de Maduro y gestionadas a través de mediadores en Qatar.

La primera iniciativa, presentada en abril ante el enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de garantías para permanecer en Venezuela, mientras que Delcy Rodríguez asumiría la presidencia temporal.

El Miami Herald también informó que una segunda propuesta, enviada en septiembre, planteaba que Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres liderarían un gobierno de transición, mientras Maduro buscaría exiliarse en Turquía o Qatar, país con el que la vicepresidenta mantiene vínculos estrechos con miembros de la familia real.

Fuentes citadas por el diario indicaron que estos planes buscaban convencer a sectores del gobierno estadounidense de que un “madurismo sin Maduro” permitiría una transición pacífica en Venezuela sin desmantelar el aparato político del chavismo.

Las revelaciones se producen en medio de un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, luego de que el presidente estadounidense autorizara a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo varios ataques contra embarcaciones cercanas a las costas venezolanas, con al menos 27 muertos, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Consultado sobre si había dado luz verde a la CIA para eliminar a Maduro, Trump calificó la pregunta de “ridícula”.

Por su parte, el gobierno venezolano manifestó su “profunda alarma” ante lo que considera una amenaza directa de la CIA y denunció que Estados Unidos impulsa “maniobras” destinadas a legitimar una operación de cambio de régimen en el país.

