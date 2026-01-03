Tras la captura de Maduro, "no habría nuevas acciones militares estadounidenses en Venezuela"

"Estados Unidos ha completado su acción militar en Venezuela tras capturar al presidente del país, Nicolás Maduro", dijo este sábado 3 de enero un senador republicano citando afirmaciones del secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio agregó que las fuerzas militares estadounidenses "no prevén más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos", según confirmó X el senador Mike Lee, un republicano que inicialmente fue crítico de la operación, tras afirmar que terminaba de hablar con el jefe de la diplomacia estadounidense, quien le había detallado lo ocurrido y anticipado que "con la captura de Maduro se completaban las tareas militares en Venezuela".

Luego de una madrugada con "numerosas explosiones en Venezuela", temprano este sábado 3 de enero de 2026 el presidente estadounidense Donald Trump confirmó en sus redes sociales "hemos exitosamente ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido junto con su esposa capturado y extraído del país"

Imagenes en redes sociales, todavía imposibles de verificar con la conmoción que se vivía en Caracas, mostraban grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos claros que permitan ubicar con exactitud de los sitios, mientras continuaba el sobrevuelo de aeronaves.

Noticia en desarrollo...