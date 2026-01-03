Nicolás Maduro capturado: Rusia, Irán, Cuba y senadores demócratas repudiaron el ataque a Venezuela

Países cercanos al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra ese país, que, según Donald Trump, derivaron en la captura del mandatario y su esposa.



Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario de izquierda pidió que el organismo se reúna de "inmediato".



España

En un tono más moderado, la diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudia "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos.

"Venezuela no está sola", añadió el líder en X.

Senadores demócratas en Estados Unidos

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

En desarrollo...

LT