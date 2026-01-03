La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este sábado 3 de enero de 2026 que "desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores", y exigió a Estados Unidos que muestre una "prueba de vida inmediata" de ambos tras el ataque militar ocurrido durante la madrugada al país caribeño.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio difundido a través de Telegram.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, había confirmado que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el mensaje grabado y difundido por Telegram, la vicepresidenta describió el ataque como una acción militar directa de Estados Unidos contra Venezuela durante la madrugada. Según afirmó, “en la madrugada del día de hoy, el Gobierno de los Estados Unidos dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando y lanzaron un ataque aéreo brutal violando todas las normas del Derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los Estados soberanos”.

Rodríguez expresó el impacto del ataque en la sociedad venezolana y en el gobierno. “Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado”, sostuvo.

En ese marco, se refirió específicamente a los ataques sobre la capital del país. “La cuna de nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada. La capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida”, afirmó.

Diosdado Cabello perdió el tono 'poderoso': pidió ayuda a "organismos internacionales y de Derechos Humanos"

Tras describir los bombardeos, volvió a insistir en la situación del presidente y de la primera dama. “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, reiteró.

En ese sentido, exigió una respuesta inmediata de Washington. “Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, expresó.

Rodríguez recordó advertencias previas del jefe de Estado venezolano sobre un posible escenario de agresión externa. “El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse”, sostuvo.

Tras la captura de Maduro, "no habría nuevas acciones militares estadounidenses en Venezuela"

Delcy Rodríguez pidió "pueblo a la calle activado en milicias"

Asimismo, repasó las instrucciones que, según dijo, Maduro había impartido antes del ataque. “Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle activado en milicias, activado todos los planes’”, afirmó, y agregó que el mandatario “ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación”.

En ese contexto, señaló que esas disposiciones quedaron formalizadas con una medida institucional. “Quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro la conmoción externa”, indicó.

La vicepresidenta también hizo referencia a las consecuencias humanas de los ataques. “Nosotros exigimos el respeto al Derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en La Guaira”, expresó.

Los videos más impactantes del ataque y las explosiones en la madrugada en Venezuela

En otro tramo del mensaje, Rodríguez afirmó que las órdenes del Ejecutivo seguían vigentes y eran conocidas por las autoridades militares y de seguridad. “El llamado es muy claro. La instrucción del presidente Maduro es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial y militar, salgamos a la defensa de nuestra patria”, dijo.

La vicepresidenta venezolana convocó a la movilización social en defensa de la soberanía nacional. “El pueblo de Venezuela en perfecta unión nacional debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su independencia, que es su derecho al futuro, que es su derecho a tener una patria libre sin ningún tipo de tutelaje externo, sin que nos conviertan en colonia de nadie más. Nunca seremos esclavos”, sostuvo.

España se ofreció como mediadora para buscar "una solución pacífica en Venezuela"

También sostuvo que el ataque había sido anticipado por el propio mandatario venezolano. “Ya el Presidente lo había visionado así, porque sabía que son capaces de cruzar estas líneas rojas, que son capaces de amenazar la integridad terrible de un país independiente y libre, de amenazar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo”, señaló.

Finalmente, cerró con un llamado a la cohesión interna y a la defensa de la soberanía. “Está en todos nosotros y en todas nosotras y es el llamado que hago a una perfecta unión nacional. Todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar órdenes a Venezuela”, concluyó.

NG