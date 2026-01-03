"Lamentablemente no había otra forma de sacarlos": El impacto de la intervención en la comunidad venezolana de Córdoba

La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 cambió para siempre la historia de Venezuela y, con ella, la vida de los miles de migrantes que residen en todo el mundo que siguen con extrema atención lo que ocurre en aquéllas tierra.. Tras confirmarse la operación militar y en principio la captura de Nicolás Maduro en las distintas comunidades esperan novedades confirmando la situación.

Trump afirmó que EE.UU. atacó Venezuela; Caracas denunció agresión y pidió una reunión urgente de la ONU

Deyxy Lobo, presidenta de la Asociación Civil Venezolanos en Córdoba y reconocida activista por los derechos humanos, dialogó con Perfil Córdoba, mientras intenta procesar el aluvión de noticias.

"Estoy con sensaciones muy encontradas. Mi hijo está en Venezuela, está en Mérida, y despertarme con llamados de ellos a la madrugada diciendo que está siendo bombardeada Venezuela... Es muy difícil de explicar lo que siento, no es alegría, no queremos muertos, suficiente los que mueren por falta de comida, hambre, medicamentos, como le pasó a mi papá", contó.

Sin embargo, a pesar del dolor personal, Lobo es contundente al analizar la necesidad del operativo: "Es estratégico lo sucedido", sostuvo.

El agotamiento de la vía democrática

La referente recordó que la comunidad internacional y el pueblo venezolano intentaron agotar las instancias electorales, haciendo referencia a los comicios del pasado 28 de julio. Según Lobo, la falta de una transición pacífica tras esos resultados dejó al país en un callejón sin salida. "Se les ganó bien, pero no hubo forma, ellos están sembrados en Venezuela aprovechandose del petróleo y los recursos de nuestra tierra.. El mundo vio lo tramposos y los dañinos que son. Si no era de esta forma, no hay otra forma. Se han burlado del pueblo, juegan con las personas, no había otra forma de sacarlos".

Para la Asociación Civil que preside Lobo, la captura de la figura principal no significa el fin inmediato del conflicto. La preocupación ahora reside en el resto de la estructura de poder que aún permanece en el territorio.

"No es solamente la cabecilla, faltan los Rodríguez, Diosdado Cabello... Estamos camino a la libertad, pero falta tela para cortar", advirtió Lobo.

La vigilia de la diáspora en Córdoba

En Córdoba, los grupos de WhatsApp de la comunidad venezolana no han dejado de sonar. La organización y el acompañamiento mutuo se han vuelto vitales en estas horas de incertidumbre. La comunidad se mantiene en estado de alerta, esperando los próximos pasos del gobierno de los Estados Unidos y los organismos de derechos humanos.

"Estamos tratando de controlar las emociones. Seguimos atentos nuestros canales oficiales. Todos los venezolanos del mundo que estamos trabajando en este sentido estamos comunicados y esperando los pronunciamientos oficiales", concluyó Lobo, quien asegura que tras el pronunciamiento oficial de Donald Trump, la comunidad en Córdoba definirá acciones de acompañamiento y alineamiento para los días venideros.