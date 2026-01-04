Tribunal Supremo venezolano ordena que Delcy Rodríguez "asuma la presidencia por ausencia forzosa de Maduro"

Este sábado 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta de éste país, Delcy Rodríguez, se haga cargo de la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” del presidente Nicolás Maduro, arrestado esta madrugada junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar realizada por el Ejército estadounidense que incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de La Guaira y Aragua.

Tania D'Amelio, magistrada del TSJ, durante una intervención para la cadena estatal que recogió la prensa local, expresó: “Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Nicolás Maduro llegó a Estados Unidos y fue trasladado a una base militar

El Tribunal Supremo basa su demanda en el artículo 335 de la constitución nacional, donde se indica que “el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República” se basará en una “una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239” de la Carta Magna de Venezuela.

Según la agencia AFP, la sentencia considera “temporal” la ausencia de Maduro, por lo que la vicepresidenta asumiría el cargo por tres meses; luego, el Parlamento podría prorrogar ese periodo por noventa días más. En caso de que se declarara que el líder chavista no podría retomar su puesto, la ley indica que deberían realizarse elecciones en los siguientes 30 días.

La orden del TSJ llega luego de que Trump declarara que Estados Unidos "se hará cargo" del Gobierno de Venezuela "para que la transición sea posible".

Quién es Delcy Rodríguez

Se trata de una política, abogada y diplomática de 56 años. Es la segunda al mando desde junio de 2018, cuando ocupó el lugar de Tareck el Aissami. Desde agosto de 2024 también es ministra de Hidrocarburos. Antes había ocupado una serie de cargos muy importantes: titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; canciller; ministra de Comunicación e Información; y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

La vice Delcy Rodríguez dijo que no sabe "dónde está Maduro" y exige a EE.UU. "una fe de vida" del líder chavista y su esposa, Cilia Flores

Su primer cargo oficial fue en 2006, durante el mandato de Hugo Chávez, cuando asumió como ministra del Despacho de la Presidencia.

