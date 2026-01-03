Nicolás Maduro llegó a Estados Unidos y fue trasladado a una base militar

El avión que lleva al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado 3 de diciembre, en horas de la tarde, a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, Estados Unidos, anunciaron diferentes medios estadounidenses citando fuentes autorizadas.

Según la agencia AFP, el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, descendieron de la nave escoltados por más de una docena de agentes y serán llevados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York. Maduro quedaría arrestado en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera presentación ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se presentaron cargos en su contra por conspiración narco-terrorista, de acuerdo al pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal estadounidense.

Donald Trump aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

Además, se lo acusa de conspiración para importar cocaína, tener ametralladoras o artefactos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Conferencia de prensa de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Rusia condenó “la agresión de EE.UU.” a Venezuela

El Gobierno de Vladimir Putin condenó los ataques aéreos efectuados por orden de Donald Trump esta madrugada contra Venezuela. “Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles", expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

Y agregó: “La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad. En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso”.

Vladimir Putin y Donald Trump

Para cerrar diciendo: “América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”.

Los videos más impactantes del ataque y las explosiones en la madrugada en Venezuela

En un segundo comunicado, dado a conocer luego que Trump anunciara públicamente la captura de Maduro y su esposa y su traslado a Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia remarcó: “A la luz de los informes confirmados de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa se encuentran en (suelo de) Estados Unidos, instamos firmemente a los líderes estadounidenses a que reconsideren esta posición y liberen al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa”.

Para cerrar diciendo: “Subrayamos la necesidad de crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre Estados Unidos y Venezuela a través del diálogo”.

