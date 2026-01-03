Miles de venezolanos festejan en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

El Obelisco se convirtió en el escenario de festejos de miles de venezolanos erradicados en Argentina tras oír la noticia de la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump ni siquiera había confirmado el dato cuando los primeros residentes empezaron a acercarse con banderas, carteles y gorros con los colores de su patria.

La concentración fue autoconvocada y, con el pasar de las horas, se fue expandiendo cada vez más, llegando a su pico para las 17:00. Además, el gobierno porteño confirmo que al caer la noche iluminará el Obelisco y el Puente de la Mujer con los colores amarillo, azul y rojo, en acompañamiento a todas las familias que han emigrado y hoy celebran entre lágrimas, canticos y emoción.

Según los testimonios de los manifestantes, en su mayoría lleva años en la Argentina y llegaron huyendo de las malas condiciones de vida, dificultad de acceso a la comida y falta de proyección a futuro y trabajo.

El gobierno porteño aumento protocolos de seguridad

Desde el Gobierno de la Ciudad se dispuso un refuerzo de operativo de seguridad ante la creciente cantidad de manifestantes. Aunque por el momento es una cuestión preventiva, las manifestaciones políticas siempre están marcadas por ideologías que podrían devenir en conflictos. Además, la policía también llegó a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, donde comenzaban a concentrarse opositores de Trump, en contra del operativo realizado por la madrugada.

Una sensación de alivio

Las historias de vida no tardaron en llegar y trascender. Entre los festejos y la alegría algunos venezolanos quisieron contar su historia de vida en su país y las razones por las que decidieron dejarlo. Jesús, un joven que se encontraba estudiando su carrera universitaria en Venezuela, se emocionó ante las cámaras de TN al recordar que en una manifestación en contra del gobierno chavista recibió un disparo que lo dejó en silla de ruedas, razón por la cual decidió dejar todo y mudarse a Argentina.

Una pareja coterránea comentó al mismo medio su sensación de alivio y alegría ante las novedades. Ellos dejaron su país en busca de un futuro mejor para su hija y aseguraron estar esperanzados de poder mostrárselo tal como ellos lo recuerdan de su infancia.

