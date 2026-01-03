Sin nombrar a Maduro, el PJ repudió el ataque de EE.UU.: "Una amenaza para toda la región"

Sin nombrar ni defender explicitamente a Nicolás Maduro, del que ha sido histórico aliado, el Partido Justicialista emitió un breve comunicado donde repudia y condena los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que "constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas".

En un tono casi institucional, el PJ, reafirmó "los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos".

"América Latina es territorio de paz y soberanía", cierra el breve texto publicado esta mañana de sábado en las redes sociales.

Voces del peronismo contra el atque a Venezuela

Dentro el espacio opositor al Gobierno de Javier Milei hubo algunas voces individuales que también condenaron el ataque.

Desde el sector de Axel Kicillof habló Andrés "Cuervo" Larroque. "Estas acciones violentan el derecho internacional, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y sientan un peligroso precedente para la región y el mundo", sostuvo el dirigente y ministro bonaerense.

Entre los gobernadores del peronismo, Ricardo Quintela, ,anifestó su "profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional".

La diputada Victoria Tolosa Paz apuntó contra el presidente Javier Milei por "festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela". "Terminó de recibirse de gran cipayo", dijo.

Para La Cámpora es "una intervención militar por el petróleo"

Como organización, La Cámpora habló de "la intervención militar por petróleo" y denunció "una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento". Calificó a la captura de Nicolás Maduro como un secuestro.

"Los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela", sostiene la organización.

El espacio interno que conduce Máximo Kirchnet criticó el festejo de Javier Milei y lo tachó como "un auténtico empleado de Donald Trump".

Es "el mismo presidente que planea entregar nuestros recursos naturales con el RIGI, que traiciona el reclamo sobre Malvinas y que festeja con el embajador Lamelas la prisión de Cristina".

