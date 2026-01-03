Edmundo González Urrutia llamó a los venezolanos a prepararse para la “reconstrucción nacional”

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que el país atraviesa “horas decisivas” y aseguró que el espacio que encabeza se encuentra listo para iniciar lo que definió como “la gran operación de reconstrucción de nuestra nación”, en un mensaje difundido este sábado a través de la red social X.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, escribió González Urrutia, en una publicación que se produjo en medio de un escenario de fuerte conmoción política y con repercusiones internacionales sobre el futuro del poder en Venezuela.

El posteo de González Urrutia en X

El pronunciamiento del referente opositor se conoció luego de que la dirigente María Corina Machado afirmara públicamente que había llegado la “hora de la libertad” para el país y reclamara el inicio inmediato de una transición democrática. En ese marco, Machado sostuvo que González Urrutia fue elegido como “legítimo presidente de Venezuela” en las elecciones del 28 de julio y que debe asumir el mandato constitucional sin demoras.

Desde el espacio opositor remarcaron que la etapa que se abre exige orden institucional, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción del entramado social y económico, tras años de crisis. También insistieron en la necesidad de que González Urrutia sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, exhortando a los distintos estamentos del Estado a acompañar el proceso de transición.

Donald Trump, exultante: "Vi en directo como capturamos a Nicolás Maduro, estaba en una fortaleza, fue como un show en TV"

El llamado del dirigente incluyó un mensaje diferenciado para los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en territorio venezolano, se les pidió mantenerse atentos y organizados frente a próximas definiciones, mientras que a la diáspora se la convocó a movilizar apoyos internacionales y a comprometer a gobiernos y actores políticos en la etapa de reconstrucción.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro, una afirmación que abrió un nuevo capítulo de incertidumbre regional y que aún genera lecturas contrapuestas en el escenario diplomático.

