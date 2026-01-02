El Cromañón suizo: el video que muestra el comienzo del fuego en el techo y la desesperación por las víctimas sin identificar

Al menos unas 40 personas murieron y más de 115 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, como consecuencia del incendio que arrasó un bar repleto de jóvenes durante una fiesta de Año Nuevo en la localidad alpina de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais. Las autoridades descartaron desde un primer momento que se trate de un atentado y las sospechas apunta a unas bengalas colocadas en botellas de champagne.

En estas horas impactó un video que comenzó a circular en redes sociales y muestra el momento en el que el fuego comienza a expandirse por la cobertuar del techo del sótano del bar mientras la música continúa sonando. En las imágenes se ve cómo un grupo de jóvenes intenta apagarlo, aunque sin éxito.

Según los testigos presentes en el lugar, las escenas que se vivieron en el momento del fuego fueron de pánico absoluto, mientras quienes estaban dentro del bar intentaban romper ventanas para escapar y gritaban de manera desesperada. Otra de las imágenes muestra a un grupo de personas personas que corren desesperadas por una escalera en dirección a la salida.

Incluso, uno de los videos muestra el momento en el que una joven es asistida fuera del local por uno de los ventanales y sale a la calle con quemaduras severas en su cuerpo y en estado de shock.

Noche de pánico y muerte en Año Nuevo: los videos del incendio trágico en un bar de un centro de esquí en Suiza

Si bien todavía se desconocen las causas oficiales del incendio que se desató alrededor de la 1.30 de la madrugada en el bar Le Constellation, donde se celebraba la llegada del 1° de enero, en las primeras horas luego de la explosión comenzaron a circular versiones de los testigos. Algunas personas indicaron que las llamas podrían haberse originado luego de que se colocaran bengalas o velas encendidas en botellas de champagne.

Dos mujeres que estaban dentro del bar declararon al canal francés BFMTV que vieron a un barman cargando sobre sus hombros a una empleada del local, quien sostenía una bengala encendida sobre una botella. Según su relato, el fuego alcanzó el techo, se propagó con rapidez y provocó el colapso de la estructura.

Sobre estas versiones, BFMTV difundió una imagen captada por uno de los testigos que muestra el instante en el que la llama de una bengala alcanza los paneles insonorizantes del techo, fabricados con materiales altamente inflamables. No obstante, la fiscal jefe del cantón, Beatrice Pilloud, evitó confirmar estas versiones y aseguró que por el momento no se puede especular sobre las causas.

La tragedia del bar del centro de esquí: un "Cromañón" suizo

Este episodio, que aún está bajo investigación, presenta paralelismos con el incendio del boliche Cromañón, ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de diciembre de 2004. Durante un recital de la banda Callejeros, una persona encendió un cohete tipo “tres tiros”, que prendió fuego una mediasombra instalada en el techo, aunque su colocación no estaba permitida.

La tragedia dejó 194 jóvenes muertos y más de 1.400 heridos, convirtiéndose en uno de los peores desastres no naturales de la historia argentina.

Son al menos 40 los muertos por el incendio en un bar en Suiza: creen que se originó por bengalas en botellas de champagne

Qué se sabe de las víctimas del incendio en un bar en Suiza

Un médico suizo que participa en la atención de las víctimas aseguró que la mayoría de los pacientes son muy jóvenes, de entre 15 y 25 años. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich, mientras que algunos debieron ser derivados a países vecinos debido a la magnitud de la emergencia.

En las primeras horas posteriores al incendio comenzó el complejo proceso de identificación de los fallecidos. La Policía suiza advirtió que podría llevar días o incluso semanas confirmar la identidad de todas las víctimas, porque muchos cuerpos quedaron gravemente quemados.

“Todo este trabajo debe hacerse con extremo cuidado porque la información es terrible y sensible. No se puede comunicar nada a las familias si no estamos 100% seguros”, explicó Mathias Reynard, jefe del gobierno del cantón de Valais. Para las pericias, los especialistas recurren a muestras de ADN y registros odontológicos.

La Policía también señaló que no está claro cuántas personas había en el bar al momento del incendio ni cuántas permanecen desaparecidas, por lo que el número definitivo de víctimas aún podría variar.

Pese a que numerosos medios internacionales difundieron nombres de presuntas víctimas, las autoridades aclararon que aún no confirmaron oficialmente ninguna identidad. Sin embargo, la Federación Italiana de Golf publicó un mensaje en el que despidió a Emanuele Galeppini, a quien identificó como la primera víctima reconocida públicamente del incendio.

En un comunicado difundido en su sitio web, la entidad rindió homenaje a un “joven atleta que encarnaba la pasión y los valores auténticos”, lo que generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo italiano.

