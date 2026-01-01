Ventilador provocó grave incendio en departamento de Palermo: un hombre tiene 75% del cuerpo quemado

Un incendio provocado por cortocircuitos en un ventilador dejó este jueves 1 de enero el grave saldo de cinco personas heridas, incluyendo un hombre de 70 años que sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez.

El SAME destacó que el siniestro se produjo en el quinto piso de un edificio de departamentos ubicado en Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, del barrio porteño de Palermo. Los cuatro hombres y la mujer afectados por el incendio son todos mayores de edad.

El foco ígneo comenzó como decíamos en un ventilador y las llamas se extendieron luego se extendió por otros sectores del departamento. El incendio finalmente pudo ser controlado gracias al trabajo de los bomberos, que además evacuaron a otros vecinos del piso afectado para evitar más víctimas por inhalación de humo.

No está claro como el hombre de 70 años quedó sufrió lesiones tan graves, pero tanto esa situación como el origen de las llamas quedó bajo la investigación de la Justicia.

Incendio en Mendoza que dejó una mujer muerta y varios heridos

El pasado 25 de diciembre, Natalio Federico Quiroga fue imputado por incendiar una casa en Godoy Cruz, Mendoza, provocando el fallecimiento de una mujer y varios heridos. El hombre está acusado de “incendio culposo seguido de muerte a personas en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”.

La casa que se prendió fuego funcionaba como depósito y venta de pirotecnia. El incendió comenzó, aproximadamente, a las 16.15 horas del lunes 22 de diciembre y le costó la vida a Ángela Daniela Prado, quien, tras ser rescatada del techo de la vivienda, falleció en el Hospital Lagomaggiore como consecuencia de las gravísimas quemaduras que afectaron al 80% de su cuerpo.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas en el siniestro, incluyendo dos menores, que fueron atendidos por lesiones en el Hospital Notti, mientras que un adulto debió recibir asistencia médica al haberse intoxicado al inhalar humo.

HM