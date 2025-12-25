Cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un incendio en Coronel Pringles y le salvaron la vida

Un incendio de gran magnitud ocurrido durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejó como saldo a un hombre gravemente herido que permanece internado en terapia intensiva. La víctima logró sobrevivir gracias a la rápida y valiente intervención de cinco jóvenes que ingresaron a la vivienda en llamas antes de la llegada de los bomberos.

El siniestro se desató alrededor de las 5:50 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Pellegrini al 1100 y generó una fuerte conmoción entre los vecinos. Las llamas avanzaron con rapidez y provocaron importantes daños materiales, especialmente en el sector del garaje, donde la estructura fue completamente consumida y se produjo la caída de mampostería, con riesgo de derrumbe.

Dentro de la vivienda se encontraban tres adultos al momento del incendio: dos hermanos, de 52 y 58 años, y un tercer hombre de 64. El más afectado fue el menor de los hermanos, identificado como H.H.H., quien quedó atrapado por el humo y el fuego. Fue entonces cuando cuatro varones y una joven, de entre 16 y 20 años, decidieron ingresar al inmueble envuelto en llamas para rescatarlo.

La dramática escena quedó registrada en un video difundido por el medio local El Orden, donde se observa a los adolescentes auxiliando al hombre mientras vecinos desesperados observan el operativo improvisado. Gracias a esa intervención, la víctima pudo ser retirada con vida y trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Los otros dos hombres que se encontraban en la vivienda no sufrieron heridas de gravedad y recibieron atención médica preventiva. Minutos después del rescate llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios, junto con personal policial, quienes lograron controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia el resto de la casa.

El jefe de la dotación de bomberos, Martín Ortigosa, explicó que el foco ígneo se concentró principalmente en el garaje, aunque el intenso calor y el humo afectaron gran parte de la estructura. Según indicó, el rápido accionar del personal evitó consecuencias aún mayores.

Las causas del incendio en Coronel Pringles todavía no fueron determinadas y se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron peritos especializados de Bahía Blanca y efectivos de la Policía Científica de Coronel Suárez. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

