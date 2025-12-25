Una nena de 12 años recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza en medio de los festejos por Navidad y actualmente permanece internada en el área de terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad ubicado en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

Según precisó el medio Todo Noticias (TN), el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la ciudad ubicada en el partido de La Matanza. Tras recibir el impacto, la menor fue asistida en el Hospital San Juan de Dios, aunque luego, cerca de las 6 de la mañana, la trasladaron al sanatorio La Trinidad para recibir una atención de mayor complejidad.

Si bien hasta el momento no se conocen muchos detalles del lamentable episodio, trascendió que la víctima, llamada Angelina, se encuentra internada en grave estado, luchando por su vida en terapia intensiva tras haber recibido el impacto del arma de fuego, mientras sus familiares permanecen en el centro médico.

El primer parte médico del Sanatorio de La Trinidad explicó que la menor recibió la bala en la fosa posterior del cráneo, en la zona de la nuca por la parte posterior de la cabeza, lo que abrió algunos cuestionamientos sobre la posible procedencia del disparo.

Según se conoció del primer informe del sanatorio, el proyectil continúa dentro del cráneo de la nena de 12 años y no hay orificio de salida, lo que complica aún más el cuadro.

En lo que respecta a la procedencia del balazo, la familia desconoce la dirección en la que vino, dado que en el momento el padre de la menor solo registró gritos y a su hija desmayada, con sangre saliendo de su nuca. Actualmente, la comisaría 5.ª de la zona se encuentra trabajando en la investigación del caso.

AS/ff